Οι λόγοι που οδήγησαν σε αύξηση 8,1%

Στο τέλος Μαρτίου 2026, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 792 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,1%. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 15 χιλιάδες νέους συνδρομητές στο τρίμηνο, διπλάσιους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10% που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Συνολικά ο όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε δυναμικά την χρονιά με αύξηση κατά 4,9% στα έσοδα και κατά 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) - σύμφωνα με τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA (AL) γύρω στο 3% για το 2026

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 859,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από System Solutions, την ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή και τις θετικές τάσεις στη σταθερή, αντισταθμίζοντας τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης σταδιακής κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων.

