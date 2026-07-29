Ετήσια αύξηση 7,9% με τις καθαρές νέες συνδέσεις να παραμένουν θετικές και στο δεύτερο τρίμηνο του 2026

Τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης του Ομίλου ΟΤΕ συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ οι καθαρές νέες συνδέσεις παρέμειναν θετικές, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης της συνδρομητικής βάσης, μετά την ολοκλήρωση της κύριας αθλητικής σεζόν. Στο τέλος Ιουνίου 2026, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 793 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,9%. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

Γενικότερα, ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την πορεία επίτευξης των ετήσιων στόχων του. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 855,8 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητος σε ετήσια βάση, αλλά αυξημένος κατά 8% αν εξαιρεθεί η υποχώρηση της διεθνούς χονδρικής χαμηλού περιθωρίου. Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις αυξήθηκε κατά 3% στα 343,3 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να ενισχύεται στο 40,1%. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,2%.

Η κινητή τηλεφωνία παρέμεινε βασικός μοχλός ανάπτυξης, με άνοδο εσόδων υπηρεσιών κατά 2,3%. Οι καθαρές προσθήκες πελατών συμβολαίου έφτασαν τις 62 χιλιάδες, επίδοση ρεκόρ, ενώ η βάση συμβολαίου αυξήθηκε κατά 8%. Η μέση μηνιαία χρήση δεδομένων ανήλθε σε 21 GB ανά πελάτη και η διείσδυση συσκευών 5G στο 49%.

Στη σταθερή, τα έσοδα λιανικής μαζί με τις υπηρεσίες Data Communications αυξήθηκαν κατά 1,4%. Η βάση FTTH έφτασε τις 687 χιλιάδες συνδέσεις, με 62 χιλιάδες νέες προσθήκες, ενώ η κάλυψη επεκτάθηκε σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η διείσδυση της υποδομής ανήλθε στο 41,7%. Παράλληλα, οι συνδέσεις FWA αυξήθηκαν έντονα και οι συνδρομητές τηλεόρασης έφτασαν τις 793 χιλιάδες.

Τα έσοδα System Solutions αυξήθηκαν κατά 52,1%, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μεγάλη πτώση στη χονδρική. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 7,7% στα 156,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 149,6 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ διατήρησε τους στόχους του για το 2026, αναβάθμισε την πιστοληπτική του αξιολόγηση σε «A-» και διένειμε τελικό μέρισμα 0,90214 ευρώ ανά μετοχή.

Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση προβλέπει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 570-580 εκατ. ευρώ, επενδύσεις περίπου 600 εκατ. ευρώ και αύξηση EBITDA περίπου 3%. Στρατηγικές προτεραιότητες παραμένουν η επέκταση FTTH σε 2,4 εκατ. σημεία, η ανάπτυξη 5G Stand Alone, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και η ενίσχυση λύσεων cloud και κυβερνοασφάλειας για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.