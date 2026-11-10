Η ανακοίνωση της αποχώρησής τους ήταν απρόσμενη , καθώς οι δύο είχαν συμπεριληφθεί στη διοικητική ομάδα του David Ellison στη μετονομασμένη πλέον Skydance.

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και ο Πίτερ Σάφραν (Peter Safran) ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τις θέσεις των διευθυνόντων συμβούλων και συμπροέδρων της DC Studios τις οποίες κατείχαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχοντας αναλάβει την ανασυγκρότηση του κινηματογραφικού της σύμπαντος.

«Ο Τζέιμς και ο Πίτερ εγκαινίασαν μια νέα εποχή για την DC Studios και την οδήγησαν μέσα από μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, θέτοντας νέες βάσεις και δημιουργώντας ένα πρόγραμμα ταινιών για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison) και ο νέος συνδιευθύνων σύμβουλος Ινόν Κράιζ (Ynon Kreiz).

«Είμαστε ευγνώμονες για το πάθος, τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους», συμπλήρωσαν.

Τη σκυτάλη αναλαμβάνει από την 1η Δεκεμβρίου ο Τζέρεμι Λάτσαμ (Jeremy Latcham), στέλεχος με μακρά και σημαντική θητεία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU) με ταινίες όπως τα «Iron Man» και «The Avengers».

Η αποχώρηση ξαφνιάζει, καθώς οι δύο είχαν συμπεριληφθεί στη διοικητική ομάδα του David Ellison στη μετονομασμένη πλέον Skydance. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο, όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount έναντι 111 δισ. δολαρίων.