Άρθρο του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Σύμβουλου Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Το θέμα των deepfakes με ενδιαφέρει, γιατί βρίσκεται στο σημείο όπου η τεχνολογία συναντά τη δημοσιογραφία, την πολιτική επικοινωνία, τη δημόσια εικόνα και εμπιστοσύνη. Με αυτή την αφορμή, διάβασα, μετέφρασα και αποδίδω το άρθρο της Sara Guaglione στο Digiday, The rise of deepfakes poses a new trust challenge for publishers, που καταγράφει πώς η έκρηξη του AI-generated περιεχομένου “πιέζει” τους εκδότες και newsrooms.

Το Reuters Institute Digital News Report 2025 περιγράφει την ελληνική αγορά ενημέρωσης ως οικοσύστημα με κατακερματισμένα ψηφιακά brands, υψηλή χρήση των social media για ειδήσεις και το χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στις ειδήσεις ανάμεσα στις 48 αγορές της έρευνας. Στην Ελλάδα, μόλις το 22% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις ειδήσεις. Παράλληλα, το Mediterranean Digital Media Observatory έχει ήδη καταγράψει deepfake scams στο Facebook στην Ελλάδα, με απατηλές διαφημίσεις που αξιοποιούν εικόνες και βίντεο αναγνωρίσιμων προσώπων.

Τα deepfakes δεν ανήκουν πια στη σφαίρα της τεχνολογικής περιέργειας. Πέρασαν στο κέντρο της δημόσιας ζωής, της ενημέρωσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης και της οικονομικής εξαπάτησης. Όσο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο γρήγορη, πιο φθηνή και πιο εύκολη στη χρήση, τόσο η αλήθεια απαιτεί περισσότερη δουλειά, περισσότερα εργαλεία και περισσότερη διαφάνεια.

Οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί δίνουν πλέον μια νέα μάχη αξιοπιστίας. Τα fact-checking teams ελέγχουν εικόνες, βίντεο, φωνές και κείμενα σε ένα διαδίκτυο που γεμίζει καθημερινά με περιεχόμενο φτιαγμένο ή αλλοιωμένο από AI. Κάθε newsroom καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε θεωρητικό: τι είναι πραγματικό και τι κατασκευασμένο;

Τα στοιχεία δείχνουν την κλίμακα του προβλήματος. Σύμφωνα με την IdentifAI, τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν 3.165 περιστατικά deepfakes. Τον Ιανουάριο του 2020 είχαν καταγραφεί μόλις τέσσερα. Η έκθεση, βασισμένη σε 10.000 περιστατικά, περιγράφει ένα παγκόσμιο τοπίο όπου τα synthetic media τροφοδοτούν πολιτική αστάθεια, διευκολύνουν οικονομικές απάτες και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.

Τα social media λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής. Οι αλγόριθμοι επιβραβεύουν το σοκ, τη σύγκρουση, την οργή και το παράξενο. Το deepfake βρίσκει έτσι ιδανικό περιβάλλον διάδοσης. Η παραπληροφόρηση προϋπήρχε της τεχνητής νοημοσύνης, όμως τα generative AI tools αλλάζουν την ταχύτητα, την κλίμακα και το κόστος του φαινομένου. Ένα πειστικό ψεύτικο βίντεο δημιουργείται πιο εύκολα, κυκλοφορεί πιο γρήγορα και συχνά διαψεύδεται αφού έχει ήδη προκαλέσει ζημιά.

Σε πολέμους, εκλογές, κρίσεις, φυσικές καταστροφές ή σκάνδαλα, το κοινό αναζητά άμεση πληροφόρηση. Εκεί βρίσκει χώρο η παραποίηση. Ένα ψεύτικο βίντεο, μια αλλοιωμένη φωτογραφία ή μια κλωνοποιημένη φωνή μπορεί να επηρεάσει την πρώτη εντύπωση. Στα social media, η πρώτη εντύπωση συχνά κερδίζει τη διόρθωση.

Η Barbara Whitaker του AP News περιγράφει αύξηση σε ψευδές και παραπλανητικό οπτικό υλικό που παράγεται με AI. Πολλά από αυτά τα υλικά ανήκουν στην κατηγορία του “AI slop”: χαμηλής ποιότητας, μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο. Το πραγματικό ρίσκο μεγαλώνει όταν το περιεχόμενο γίνεται πιο εξελιγμένο. Τα παλιά σημάδια, όπως τα παραμορφωμένα δάχτυλα ή τα λάθος φυσικά στοιχεία, εξαφανίζονται.

Αλκιβιάδης Σιαράβας, Σύμβουλος Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η δημοσιογραφία αντιμετωπίζει έτσι μια δοκιμασία εμπιστοσύνης. Όταν ένας αναγνώστης πληρώνει συνδρομή, αγοράζει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από πρόσβαση σε περιεχόμενο. Αγοράζει έλεγχο, αξιοπιστία, μέθοδο, ευθύνη. Αν τα επαγγελματικά media μπουν στο ίδιο καλάθι με το χαοτικό περιεχόμενο των social media, η ζημιά θα έχει εμπορικό, θεσμικό και reputational βάρος.

Ο Tom Bowman, σύμβουλος της IdentifAI και πρώην στέλεχος του BBC, επισημαίνει ότι η δημοσιογραφία βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Το ζήτημα δεν αφορά την αποτυχία της δημοσιογραφίας. Αφορά το βάρος της επαλήθευσης, που οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν σε πραγματικό χρόνο. Τα newsrooms χρειάζονται εργαλεία, τεχνολογία, διαδικασίες και ομάδες που κινούνται με ταχύτητα.

Η απειλή δεν περιορίζεται στα ψεύτικα βίντεο πολιτικών ή celebrities. Εμφανίζεται και μια πιο ύπουλη μορφή: τα fake PR pitches και οι ψεύτικοι “ειδικοί”. Άνθρωποι ή αυτοματοποιημένα συστήματα χρησιμοποιούν AI, γράφουν σχόλια με ύφος ειδικού, εμφανίζονται ως αξιόπιστες πηγές και καταλήγουν σε άρθρα μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών.

Σύμφωνα με την IdentifAI, το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγεγραμμένων περιστατικών αφορά AI-generated video, με 45,6%. Την ίδια στιγμή, η NewsGuard εντόπισε τον Μάρτιο του 2026 περισσότερα από 3.000 AI “content farm” sites ενημέρωσης και πληροφόρησης, που παράγουν δεκάδες άρθρα την ημέρα και χρηματοδοτούνται από διαφημίσεις. Το ψεύτικο περιεχόμενο αποκτά επιχειρηματικό μοντέλο.

Τα deepfakes υπηρετούν συχνά και την “impersonation for profit” λογική. Κάποιος παίρνει την εικόνα ή τη φωνή ενός πολιτικού, ενός δημοσιογράφου, ενός γιατρού, ενός καλλιτέχνη ή ενός celebrity και τη χρησιμοποιεί ως δήθεν έγκριση για προϊόντα, επενδυτικά σχήματα ή πλατφόρμες. Το κοινό βλέπει ένα γνώριμο πρόσωπο, χαλαρώνει την άμυνά του και εκτίθεται πιο εύκολα στην απάτη.

Τα deepfakes στοχοποιούν και τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέγραψαν 100 περιπτώσεις δημοσιογράφων που έγιναν στόχος σε 27 χώρες, από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2025. Το 74% των περιπτώσεων αφορούσε γυναίκες. Η παραποίηση εικόνας και φωνής λειτουργεί πλέον ως εργαλείο εκφοβισμού, σπίλωσης και έμφυλης επίθεσης.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο παραμένει η διανομή. Πάνω από το ένα τρίτο των deepfakes κυκλοφορεί στα social media, με το X να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σχετικών περιστατικών. Αντίθετα, λιγότερο από 1% διανέμεται από παραδοσιακά ή ειδησεογραφικά μέσα. Αυτό δίνει στα επαγγελματικά media έναν κρίσιμο ρόλο: να λειτουργήσουν ως φίλτρο μέσα στον θόρυβο.

Η νέα εποχή της ενημέρωσης δεν θα κριθεί από το ποιος δημοσιεύει πρώτος. Θα κριθεί από το ποιος επαληθεύει καλύτερα. Η ταχύτητα παραμένει σημαντική, αλλά η αξιοπιστία γίνεται premium προϊόν. Σε μια αγορά όπου η εμπιστοσύνη σπανίζει, η δημοσιογραφική μεθοδολογία μπορεί να εξελιχθεί στο ισχυρότερο brand asset.

Για την Ελλάδα, το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ζούμε σε μια χώρα με έντονη πολιτική πόλωση, γρήγορη αναπαραγωγή περιεχομένου, ισχυρή τηλεοπτική κουλτούρα και social media που συχνά μετατρέπουν τη φήμη σε “είδηση” μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα deepfake που εμφανίζει έναν πολιτικό, έναν επιχειρηματία, έναν δημοσιογράφο, έναν γιατρό ή έναν άνθρωπο της δημόσιας ζωής να λέει κάτι που ποτέ δεν είπε, μπορεί να επηρεάσει αντιλήψεις, εκλογικές συμπεριφορές, αγορές, υπολήψεις και κοινωνικές εντάσεις.

Τα ελληνικά media έχουν μπροστά τους μια μεγάλη ευκαιρία. Να επενδύσουν σε verification desks, να εκπαιδεύσουν δημοσιογράφους και αρχισυντάκτες, να εξηγήσουν στο κοινό πώς ελέγχουν μια πληροφορία, να βάλουν καθαρή σήμανση στην τεκμηρίωση και να ξαναχτίσουν συμβόλαια εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες. Στην εποχή της τεχνητής εικόνας, η αλήθεια δεν αρκεί να υπάρχει. Πρέπει να αποδεικνύεται.