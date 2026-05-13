Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 21.00 στο COSMOTE HISTORY το νέο ντοκιμαντέρ «Δελφοί: Η Καρδιά των Αρχαίων Μυστηρίων», μια διεθνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της France Télévisions. Μέσα από δραματοποιημένες αναπαραστάσεις 3D, αποκαλύψεις νέων αρχαιολογικών ευρημάτων και συνεντεύξεις με κορυφαίους επιστήμονες, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να ανασυνθέσει εικονικά την αρχαία πόλη των Δελφών και να φωτίσει τα μυστήρια που την περιβάλλουν μέχρι σήμερα.

Οι Δελφοί εξακολουθούν να κρύβουν μυστικά που γοητεύουν αρχαιολόγους και ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Χάρη στις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει για πρώτη φορά την πλήρη ανασύνθεση του ιερού του Απόλλωνα, αποκαλύπτοντας τη μορφή και τη σημασία ενός από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα της αρχαιότητας. Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες — γεωλογία, δορυφορική απεικόνιση, φασματομετρία γάμμα και μουσική αρχαιολογία — η παραγωγή αναδεικνύει την επιρροή των Δελφών στον αρχαίο κόσμο και αποκωδικοποιεί τους μύθους και τα μυστήρια του θρυλικού «ομφαλού της γης».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Thibaud Marchand

Σενάριο: Thibaud Marchand & Agnès Molia

Παραγωγή: France Télévisions

Συμπαραγωγή: COSMOTE TV

Αρχαιολόγοι: Sandrine Huber (Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο της Λιλ), Didier Laroche (Αρχιτέκτονας και Αρχαιολόγος, ENSAS), Hélène Aurigny (Αρχαιολόγος και Ιστορικός, Πανεπιστήμιο Aix-Marseille), Guy Ackermann (Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο της Γενεύης)