Σε καθοριστική φάση εισέρχεται η διαδικασία παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA για την περίοδο 2027-2031, με δύο ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα να διεκδικούν το ιδιαίτερα σημαντικό ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου πραγματοποιείται ο δεύτερος γύρος του διαγωνισμού για τα δικαιώματα μετάδοσης του Champions League, του Europa League και του Conference League, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αναθεωρημένες οικονομικές προτάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Percapita, συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, η οποία συνεργάζεται με σημαντικούς παίκτες της αγοράς των media, και ο όμιλος Αλαφούζου, που επενδύει στην ανάπτυξη του ΣΠΟΡ FM TV.

Τον διαγωνισμό διαχειρίζεται η Relevent Football Partners, η αμερικανική εταιρεία στην οποία η UEFA έχει αναθέσει την εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων των διοργανώσεών της έως και την αγωνιστική περίοδο 2032-2033.

Ανοδικά οι οικονομικές απαιτήσεις

Το έντονο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο φαίνεται πως οδηγεί τις οικονομικές προσφορές σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχαν αρχικά υπολογιστεί.

Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν την αξία της τετραετούς συμφωνίας κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, πληροφορίες της αγοράς κάνουν πλέον λόγο για ενδεχόμενο ετήσιου τιμήματος που θα προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, η συνολική αξία των δικαιωμάτων θα μπορούσε να υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία του premium αθλητικού περιεχομένου για την ελληνική τηλεοπτική αγορά, τόσο ως προς την προσέλκυση συνδρομητών όσο και ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παρόχων.

Το ενδιαφέρον της ελεύθερης τηλεόρασης

Παράλληλη κινητικότητα καταγράφεται και στο πεδίο των ελεύθερων τηλεοπτικών μεταδόσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Mega και ο ΑΝΤ1 διεκδικούν πακέτα αγώνων, με στόχο τη διατήρηση της παρουσίας των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην ελεύθερη τηλεόραση.

Το μοντέλο που εξετάζεται προβλέπει τη μετάδοση ενός αγώνα Champions League κάθε Τετάρτη και μίας αναμέτρησης από το Europa League ή το Conference League κάθε Πέμπτη, κατά τα πρότυπα της υφιστάμενης συμφωνίας.

Τα σχέδια των δύο διεκδικητών

Στην περίπτωση επικράτησης της Percapita, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη συμφωνία συνεργασίας με τον Όμιλο ΟΤΕ, προκειμένου οι διοργανώσεις της UEFA να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Magenta TV, της πρώην Cosmote TV.

Από την πλευρά του, ο όμιλος Αλαφούζου επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το αθλητικό χαρτοφυλάκιο του ΣΠΟΡ FM TV. Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα έχει ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, το Κύπελλο Ελλάδας και την Greek Basketball League (GBL).

Στο πρόγραμμά του αναμένεται να προστεθούν από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028 και οι εντός έδρας αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ, βάσει συμφωνίας που, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, προσεγγίζει τα 42 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Η έκβαση του διαγωνισμού αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις ισορροπίες στην αγορά του τηλεοπτικού αθλητικού περιεχομένου, καθώς τα δικαιώματα της UEFA αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία για τις πλατφόρμες που επιδιώκουν να ενισχύσουν την εμπορική τους απήχηση.