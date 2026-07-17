Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα τετραήμερο ταξίδι στο Meroviglia Boutique Hotel, στο Ημεροβίγλι.

Ο easy 97.2 συνεχίζει να προσφέρει ξεχωριστές καλοκαιρινές εμπειρίες χαρίζοντας σε έναν τυχερό ακροατή ένα ονειρεμένο ταξίδι για δύο στη Σαντορίνη.

Ο σταθμός που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών καλεί τους ακροατές του να ξεπεράσει τη μαγεία της Σαντορίνης μέσα από έναν διαγωνισμό που αναμένεται να δώσει παράταση στο καλοκαίρι τους. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα τετραήμερο ταξίδι στο Meroviglia Boutique Hotel , στο Ημεροβίγλι, αλλά και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, με premium εμπειρία γευσιγνωσίας και γεύμα στο Mikra Thira Winery , σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Το ταξίδι ξεκινά με τη SEAJETS , προσφέροντας γρήγορη, άνετη και υψηλού επιπέδου μετακίνηση, για μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία από την πρώτη στιγμή.

Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό και να ζήσεις εσύ τη μαγεία του easy Summer Experience στη Σαντορίνη τον Σεπτέμβριο, άκου καθημερινά easy 97.2 για να μάθεις το Easy Pass, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.