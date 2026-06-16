Εστιάζει στη διασύνδεση του δημιουργικού περιεχομένου με επιχειρηματικά και επενδυτικά δίκτυα

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), ο δημόσιος φορέας για την ανάπτυξη και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα και η endeavor, ο κορυφαίος οργανισμός που υποστηρίζει την υψηλής δυναμικής επιχειρηματικότητα με διεθνή προσανατολισμό, προχωρούν στη διεύρυνση και ενδυνάμωση της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη συμπόρευση σε μια σειρά δράσεων οι δύο οργανισμοί διαμορφώνουν ένα ακόμα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς των οπτικοακουστικών, της τεχνολογίας, της ψηφιακής δημιουργίας και της καινοτομίας. Η νέα αυτή εποχή της συνεργασίας ΕΚΚΟΜΕΔ και endeavor εστιάζει στη διασύνδεση του δημιουργικού περιεχομένου με επιχειρηματικά και επενδυτικά δίκτυα, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προσέλκυση διεθνών συνεργασιών και τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρήσεων.

Η μεταξύ τους συνεργασία ενδυναμώνει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου για τις δημιουργικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. Η κοινή αυτή κατεύθυνση συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού αφηγήματος για τη χώρα ως τόπο όπου η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα λειτουργούν συμπληρωματικά και παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά αποτελέσματα.

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ δήλωσε σχετικά:

«Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με την endeavor εντάσσεται στο σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού οπτικοακουστικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος. Επενδύουμε στη σύνδεση της πολιτιστικής εμπειρίας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με το βλέμμα στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας και εξωστρέφειας».

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Regional Managing Director της Endeavor Ευρώπης και Managing Director της Endeavor Greece δήλωσε: «Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών - και σε κλάδους όπως το gaming, η δυναμική είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αυτό που λείπει συχνά δεν είναι η ιδέα ή η ικανότητα, αλλά η σύνδεση με τα σωστά επιχειρηματικά και επενδυτικά δίκτυα που θα μετατρέψουν τη δημιουργικότητα σε βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τη συνεργασία μας με το ΕΚΚΟΜΕΔ, φιλοδοξούμε ακριβώς αυτό: να βοηθήσουμε τους δημιουργούς να σκεφτούν και σαν επιχειρηματίες, και να εμπνεύσουμε μια νέα γενιά να χτίσει τις δικές της εταιρείες από την Ελλάδα, με βλέμμα στον κόσμο».