Η έρευνα του Reuters Institute καταγράφει την εµπιστοσύνη στα ενηµερωτικά brands, την απήχηση offline και online, τη χρήση social media για τις ειδήσεις και τις βασικές τάσεις στην ελληνική αγορά ενηµέρωσης.

Γράφει η Σόνια Χαϊµαντά

Την εικόνα της ελληνικής αγοράς ενηµέρωσης αποτυπώνει το Digital News Report 2026 του Reuters Institute, µέσα από στοιχεία για την εµπιστοσύνη στα ΜΜΕ, την εβδοµαδιαία απήχηση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων και online brands, τη χρήση social media και messaging εφαρµογών για ειδήσεις, καθώς και τη διείσδυση της τεχνητής νοηµοσύνης στην ενηµέρωση. Η Ελλάδα εµφανίζεται ως αγορά µε υψηλή χρήση ψηφιακών πηγών, έντονο ανταγωνισµό µεταξύ ειδησεογραφικών brands και χαµηλή συνολική εµπιστοσύνη στις ειδήσεις.

Η ελληνική ενότητα του Digital News Report 2026 του Reuters Institute παρουσιάζει αναλυτικά τη σχέση του κοινού µε την ενηµέρωση και τα Μέσα. Την ανάλυση για την Ελλάδα υπογράφει ο Dr Antonis Kalogeropoulos, Associate Professor στο Vrije Universiteit Brussel και Research Associate στο Reuters Institute for the Study of Journalism του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης.

Η Ελλάδα καταγράφεται στην έρευνα µε πληθυσµό 9,9 εκατοµµυρίων και διείσδυση internet 86%. Σύµφωνα µε το report, η ελληνική αγορά ενηµέρωσης χαρακτηρίζεται από κατακερµατισµό των ψηφιακών ειδησεογραφικών brands, υψηλή χρήση των social media για ειδήσεις και ένα από τα χαµηλότερα επίπεδα εµπιστοσύνης στις ειδήσεις µεταξύ των 48 αγορών που εξετάζονται.

Στους βασικούς δείκτες, η εµπιστοσύνη στις ειδήσεις συνολικά στην Ελλάδα βρίσκεται στο 18%, µειωµένη κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ ο παγκόσµιος µέσος όρος είναι 37%. Η εµπιστοσύνη στις ειδήσεις που χρησιµοποιούν οι ίδιοι οι πολίτες βρίσκεται στο 20%, επίσης µειωµένη κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες. Η αποφυγή ειδήσεων καταγράφεται στο 60%, καθώς έξι στους 10 δηλώνουν ότι αποφεύγουν την ενηµέρωση συχνά ή µερικές φορές. Παράλληλα, το 58% χρησιµοποιεί ειδησεογραφικά websites ως πηγή ενηµέρωσης, ενώ το 8% πληρώνει για online ειδήσεις.

Εµπιστοσύνη ανά ειδησεογραφικό brand

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας της έρευνας για την εµπιστοσύνη σε συγκεκριµένα ειδησεογραφικά brands. Το Reuters Institute διευκρινίζει ότι στη µέτρηση περιλαµβάνονται µόνο τα brands που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα και ότι η λίστα δεν πρέπει να θεωρηθεί πλήρης κατάταξη των περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστων µέσων.

Στην κατηγορία «Other regional or local newspaper», δηλαδή άλλες περιφερειακές ή τοπικές εφηµερίδες, το 54% δηλώνει ότι τις εµπιστεύεται, το 31% τηρεί ουδέτερη στάση και το 16% δηλώνει ότι δεν τις εµπιστεύεται. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό εµπιστοσύνης στον συγκεκριµένο πίνακα.

Το Open καταγράφει 48% εµπιστοσύνη, µε 31% να δηλώνει ουδέτερη στάση και 21% να δηλώνει ότι δεν το εµπιστεύεται.

Η ERT News εµφανίζεται µε 46% εµπιστοσύνη, 25% ουδέτερη στάση και 29% µη εµπιστοσύνη. Στο ίδιο ποσοστό εµπιστοσύνης βρίσκεται και η Καθηµερινή, µε 46% να δηλώνει ότι την εµπιστεύεται, 30% να τηρεί ουδέτερη στάση και 24% να δηλώνει ότι δεν την εµπιστεύεται.

Το MEGA καταγράφει 45% εµπιστοσύνη, ενώ το 29% δηλώνει ουδέτερη στάση και το 26% δηλώνει ότι δεν το εµπιστεύεται.

Στο 42% εµπιστοσύνης βρίσκονται τέσσερα brands: Alpha News, Εφηµερίδα των Συντακτών, in.gr και Τα Νέα. Για το Alpha News, το 42% δηλώνει ότι το εµπιστεύεται, το 32% τηρεί ουδέτερη στάση και το 26% δεν το εµπιστεύεται. Για την Εφηµερίδα των Συντακτών, το 42% δηλώνει εµπιστοσύνη, το 31% ουδέτερη στάση και το 27% µη εµπιστοσύνη. Για το in.gr, το 42% το εµπιστεύεται, το 33% τηρεί ουδέτερη στάση και το 24% δεν το εµπιστεύεται. Για Τα Νέα, το 42% δηλώνει εµπιστοσύνη, το 32% ουδέτερη στάση και το 26% µη εµπιστοσύνη.

Το Ant1 News καταγράφει 41% εµπιστοσύνη, 31% ουδέτερη στάση και 28% µη εµπιστοσύνη. Το news247.gr έχει επίσης 41% εµπιστοσύνη, µε 38% να δηλώνει ουδέτερη στάση και 22% να δηλώνει ότι δεν το εµπιστεύεται. Το Πρώτο Θέµα βρίσκεται επίσης στο 41% εµπιστοσύνης, µε 30% ουδέτερη στάση και 29% µη εµπιστοσύνη.

Το Newsbomb.gr καταγράφει 39% εµπιστοσύνη, 34% ουδέτερη στάση και 26% µη εµπιστοσύνη. Το Star TV έχει επίσης 39% εµπιστοσύνη, µε 33% να τηρεί ουδέτερη στάση και 28% να δηλώνει ότι δεν το εµπιστεύεται.

Το ΣΚΑΪ News καταγράφει 32% εµπιστοσύνη, 23% ουδέτερη στάση και 45% µη εµπιστοσύνη.

Η συνολική εικόνα του πίνακα δείχνει ότι αρκετά ενηµερωτικά brands στην Ελλάδα συγκεντρώνουν ποσοστά εµπιστοσύνης µεταξύ 39% και 48%, ενώ οι τοπικές και περιφερειακές εφηµερίδες καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση µε 54%.

Weekly reach offline: τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα

Στην εβδοµαδιαία offline απήχηση, που αφορά τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα, πρώτο εµφανίζεται το MEGA TV News µε 39%.

Ακολουθούν το Alpha News, το ANT1 News και ο ΣΚΑΪ, όλα µε 31% εβδοµαδιαία offline απήχηση. Το Open News καταγράφει 27%, ενώ το Star News και η ERT βρίσκονται στο 25%.

Το ERT News καταγράφεται ξεχωριστά µε 21%, ενώ οι άλλες περιφερειακές ή τοπικές εφηµερίδες εµφανίζονται µε 18%.

Στα έντυπα και στα υπόλοιπα offline ενηµερωτικά brands, το Πρώτο Θέµα καταγράφει 11%, ενώ η Καθηµερινή, το Real News και Το Βήµα βρίσκονται στο 10% η καθεµία. Τα Νέα εµφανίζονται µε 9%, το Real 97.8 FM µε 6% και οι άλλες τοπικές ραδιοφωνικές ειδήσεις µε 5%.

Η offline κατάταξη δείχνει ότι η τηλεόραση εξακολουθεί να έχει σηµαντική θέση στην εβδοµαδιαία ενηµέρωση του κοινού, µε τα µεγάλα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά απήχησης.

Weekly reach online: τα ειδησεογραφικά websites

Στο online περιβάλλον, στην πρώτη θέση της εβδοµαδιαίας απήχησης βρίσκονται το Newsbomb.gr και το in.gr, µε 25% το καθένα.

Ακολουθεί το Πρώτο Θέµα online µε 22% και το News247.gr µε 21%. Η Καθηµερινή online, η ERT News online και το Newsit.gr καταγράφουν από 19%.

Το iefimerida.gr βρίσκεται στο 16%. Ακολουθούν το Lifo.gr, το Newsbeast.gr και η Ναυτεµπορική online, όλα µε 15%. Στο 14% βρίσκονται το Zougla.gr, το Mixanitouxronou.gr, το CNN Greece / CNN.gr και το ΣΚΑΪ News online. Το Capital.gr καταγράφει 13% εβδοµαδιαία online απήχηση.

Η online κατάταξη δείχνει ότι η ψηφιακή ενηµέρωση στην Ελλάδα είναι πολυδιασπασµένη, µε αρκετά websites να κινούνται σε κοντινά ποσοστά. Στην κορυφή δεν βρίσκεται ένα µόνο µέσο µε µεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα, αλλά µια οµάδα από ισχυρά online brands µε ποσοστά από 25% έως 19% στις πρώτες θέσεις.

Social, messaging και video networks για ειδήσεις

Το Digital News Report 2026 καταγράφει επίσης τα κορυφαία social, messaging και video networks στην Ελλάδα, τόσο για χρήση ειδήσεων όσο και για συνολική χρήση.

Στην πρώτη θέση για ειδήσεις βρίσκεται το Facebook, µε 52% χρήση για ενηµέρωση και 75% συνολική χρήση. Το ποσοστό χρήσης του Facebook για ειδήσεις είναι αυξηµένο κατά 8 µονάδες σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Instagram, µε 33% χρήση για ειδήσεις και 63% συνολική χρήση. Η χρήση του Instagram για ενηµέρωση είναι αυξηµένη κατά 12 µονάδες, η µεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται στον συγκεκριµένο πίνακα.

Το YouTube βρίσκεται στην τρίτη θέση, µε 32% χρήση για ειδήσεις και 70% συνολική χρήση. Η χρήση του για ενηµέρωση είναι αυξηµένη κατά 2 µονάδες.

Το TikTok καταγράφει 24% χρήση για ειδήσεις και 44% συνολική χρήση, µε αύξηση 7 µονάδων ως προς την ενηµερωτική χρήση. Το Viber βρίσκεται στο 23% για ειδήσεις και στο 67% για συνολική χρήση, αυξηµένο κατά 6 µονάδες ως προς την ενηµέρωση. Το Facebook Messenger καταγράφει 21% χρήση για ειδήσεις και 59% συνολική χρήση, επίσης αυξηµένο κατά 6 µονάδες.

Πληρωµή για online ειδήσεις και συµµετοχή του κοινού

Στους γενικούς δείκτες της έρευνας, το ποσοστό όσων πληρώνουν για online ειδήσεις στην Ελλάδα βρίσκεται στο 8%, αυξηµένο κατά 1 ποσοστιαία µονάδα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 39η θέση σε αυτή την κατηγορία.

Η συµµετοχή του κοινού µέσω σχολιασµού ειδήσεων βρίσκεται στο 19%, επίσης αυξηµένη κατά 1 ποσοστιαία µονάδα. Η χώρα κατατάσσεται στην 24η θέση στον συγκεκριµένο δείκτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα αναφέρει το Πρώτο Θέµα, το οποίο δέχεται περίπου 250.000 σχόλια χρηστών κάθε µήνα. Σύµφωνα µε το report, το µέσο χρησιµοποιεί σύστηµα τεχνητής νοηµοσύνης για τη διαχείριση και τον έλεγχο του 80% έως 90% των σχολίων.

Τεχνητή νοηµοσύνη και ενηµέρωση

Στο πεδίο της τεχνητής νοηµοσύνης, το Digital News Report 2026 αναφέρει ότι η ΕΣΗΕΑ έχει νέο κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση AI. Ο κώδικας δίνει έµφαση στη διαφάνεια όταν χρησιµοποιείται τεχνητή νοηµοσύνη, στην αυστηρή επαλήθευση του υλικού που παράγεται µε AI, στην προστασία πηγών και προσωπικών δεδοµένων και στον σεβασµό των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Η έρευνα σηµειώνει ότι η γνωστοποίηση της χρήσης AI στην ελληνική δηµοσιογραφία παραµένει η εξαίρεση. Αναφέρει επίσης ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου µη επαληθευµένο ή λανθασµένο περιεχόµενο που δηµιουργήθηκε µε AI δηµοσιεύθηκε σε ειδησεογραφικά θέµατα.

Από την πλευρά των χρηστών, η χρήση AI chatbots για κατανάλωση ειδήσεων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί στο 12%, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Ανησυχία για online παραπληροφόρηση

Η ανησυχία για την online παραπληροφόρηση στην Ελλάδα βρίσκεται στο 66%, αυξηµένη κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση στη σχετική κατάταξη.

Το ποσοστό αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα της έρευνας για µια αγορά όπου η χρήση online πηγών, social media και messaging εφαρµογών για ειδήσεις είναι υψηλή, ενώ παράλληλα οι πολίτες δηλώνουν έντονη ανησυχία για την αξιοπιστία του περιεχοµένου που συναντούν στο διαδίκτυο.

Ενδιαφέρον για τις ειδήσεις και αποφυγή ενηµέρωσης

Το 47% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται εξαιρετικά ή πολύ για τις ειδήσεις. Το ποσοστό είναι αυξηµένο κατά 1 ποσοστιαία µονάδα και η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση στη συγκεκριµένη κατηγορία.

Την ίδια στιγµή, το 60% δηλώνει ότι αποφεύγει τις ειδήσεις συχνά ή µερικές φορές. Το ποσοστό παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητο και η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση στον δείκτη αποφυγής ειδήσεων.

Οι δύο δείκτες εµφανίζονται µαζί στην έρευνα και αποτυπώνουν τη σχέση του κοινού µε την ενηµέρωση: σηµαντικό ενδιαφέρον για τις ειδήσεις, αλλά και υψηλό ποσοστό αποφυγής τους.

Κινήσεις ιδιοκτησίας στην ελληνική αγορά ΜΜΕ

Το Digital News Report 2026 καταγράφει περαιτέρω συγκέντρωση στην ελληνική αγορά ειδήσεων.

Ο όµιλος του Ευάγγελου Μαρινάκη, Alter Ego Media, που κατέχει µεγάλα παραδοσιακά µέσα όπως το Mega TV News, Τα Νέα και Το Βήµα, απέκτησε τον όµιλο Newsit. Ο όµιλος περιλαµβάνει αρκετά digital-born µέσα, ανάµεσά τους το Newsit.gr, το οποίο στον πίνακα online απήχησης καταγράφει 19% εβδοµαδιαίο reach.

Ο ∆ηµήτρης Μελισσανίδης, επιχειρηµατίας µε δραστηριότητα στη ναυτιλία και το πετρέλαιο, ο οποίος κατέχει τη Ναυτεµπορική και το Naftemporiki TV, απέκτησε την Εφηµερίδα των Συντακτών. Η εφηµερίδα είχε δηµιουργηθεί το 2012 ως συνεταιριστικό εγχείρηµα από πρώην εργαζοµένους της Ελευθεροτυπίας και, σύµφωνα µε το report, είχε αντιµετωπίσει οικονοµικές δυσκολίες.

Οι επιχειρηµατίες ∆ηµήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋµενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου απέκτησαν το iefimerida, το οποίο στον πίνακα online απήχησης βρίσκεται στο 16%, προσθέτοντάς το στο χαρτοφυλάκιό τους, όπου περιλαµβάνεται και ο τηλεοπτικός σταθµός Action24.

Τηλεοπτική αγορά και οικονοµικά αποτελέσµατα

Στην τηλεόραση, η έρευνα αναφέρει ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα των µεγάλων broadcasters δείχνουν συνεχιζόµενες οικονοµικές πιέσεις. Μόνο δύο από τους επτά εθνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς εµφάνισαν κέρδη στα αποτελέσµατα του 2024: το Mega TV και ο Antenna.

Το Mega TV επεκτάθηκε το 2025 µε 24ωρο ειδησεογραφικό κανάλι, διαθέσιµο online και µέσω πακέτων συνδροµητικής τηλεόρασης. Η έρευνα αναφέρει ότι η κίνηση αυτή ενίσχυσε τη θέση του Mega στην ανταγωνιστική τηλεοπτική ενηµερωτική αγορά.

Ο Antenna Group επεκτάθηκε στην Ιταλία, αποκτώντας τον ιταλικό Gedi Group, στον οποίο ανήκει η εφηµερίδα La Repubblica.

Άλλοι τηλεοπτικοί σταθµοί εξακολούθησαν να αντιµετωπίζουν οικονοµικές προκλήσεις. Το Star και ο Alpha κατέγραψαν µικρότερες ζηµιές σε σχέση µε το 2023, ενώ ο ΣΚΑΪ εµφάνισε ζηµιές περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες του Mega TV, του Antenna Group, του Star και του Alpha ανακοίνωσαν νέα κοινή streaming πλατφόρµα, µε στόχο να ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό από ξένες και εγχώριες streaming υπηρεσίες, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις τηλεθεάσεις των ελληνικών καναλιών.

Ελευθερία του Τύπου και ασφάλεια δηµοσιογράφων

Η έρευνα περιλαµβάνει αναφορά και στον RSF World Press Freedom Index. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 86η θέση µεταξύ 180 χωρών, µε βαθµολογία 55,05. Ο δείκτης προέρχεται από τους Reporters Without Borders και βασίζεται σε αξιολόγηση ειδικών.

Το report αναφέρει επίσης περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια των δηµοσιογράφων και το ευρύτερο κλίµα για την ελευθερία του Τύπου. Μεταξύ αυτών καταγράφονται η τοποθέτηση βόµβας έξω από το σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη, η επίθεση στον τοπικό εκδότη και δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Καρεκλίδη στον Βόλο και η στοχοποίηση των ερευνητικών δηµοσιογράφων Θανάση Κουκάκη και Ελίζας Τριανταφύλλου µέσω ανώνυµων διαδικτυακών δηµοσιεύσεων.

Η υπόθεση Predator

Το Digital News Report 2026 αναφέρεται και στις εξελίξεις γύρω από το λογισµικό παρακολούθησης Predator. Σύµφωνα µε την έρευνα, ελληνικό δικαστήριο έκρινε ενόχους τέσσερις ανθρώπους για τη χρήση του Predator µε στόχο 87 άτοµα, µεταξύ των οποίων πολιτικούς, στρατιωτικούς αξιωµατούχους και δηµοσιογράφους.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Απρίλιο του 2022 από τους ερευνητικούς δηµοσιογράφους Ελίζα Τριανταφύλλου και Τάσο Τέλλογλου στο Inside Story.

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει η έρευνα είναι αυτή µιας αγοράς ΜΜΕ µε ισχυρή ψηφιακή παρουσία, σηµαντική τηλεοπτική απήχηση, πολυδιάσπαση στα online ειδησεογραφικά brands, υψηλή χρήση social platforms για ενηµέρωση και αυξανόµενη παρουσία της τεχνητής νοηµοσύνης στη διαχείριση και κατανάλωση ειδήσεων.