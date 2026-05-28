Ενίσχυση 16,8 εκατ. ευρώ για το 2026 για επιχειρήσεις έκδοσης πανελλαδικών και περιφερειακών εφημερίδων, περιοδικών, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού Τύπου, ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και παρόχους περιφερειακής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Υπογράφηκε απο τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που στην ουσία θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης των ΜΜΕ για το 2026, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 16,8 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαΐου μετά από τις συντονισμένες ενέργειες του Παύλου Μαρινάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκτενή τεκμηρίωση για τη δομική κρίση του ελληνικού media ecosystem, η Κομισιόν ενέκρινε νέο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 16,8 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2030.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις έκδοσης πανελλαδικών και περιφερειακών εφημερίδων, περιοδικών, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού Τύπου, ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και παρόχους περιφερειακής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Κάλυψη του τέλους 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Η απόφαση προβλέπει δύο βασικές δράσεις. Η πρώτη αφορά την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για το 2025, ενώ η δεύτερη προβλέπει επιχορηγήσεις για επιχειρήσεις έντυπου Τύπου που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Έντυπου Τύπου.

Στην πρώτη δράση, η κρατική ενίσχυση καλύπτει την εισφορά 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για το 2025. Για επιχειρήσεις που δεν έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους, το Δημόσιο αναλαμβάνει την πληρωμή απευθείας προς τον ΕΔΟΕΑΠ. Για όσες έχουν ήδη πληρώσει μέρος ή το σύνολο των εισφορών, προβλέπεται επιστροφή των αντίστοιχων ποσών.

Η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 20% για επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Για πανελλαδικές εφημερίδες και περιοδικά αξιολογούνται θεματικές ενότητες, άρθρα γνώμης και διεθνής ειδησεογραφία, ενώ για τον ηλεκτρονικό Τύπο εξετάζεται το ποσοστό άρθρων γνώμης. Για τα περιφερειακά μέσα λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη τοπικής και περιφερειακής επικαιρότητας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη επιχείρηση media με υψηλές ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τον ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να λάβει ενίσχυση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ειδικά για ομίλους με πολυπληθές προσωπικό και υψηλό μισθολογικό κόστος, το συνολικό ποσό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω και της προσαύξησης 20%.

Ωστόσο, η ΚΥΑ θέτει και ανώτατο όριο ενισχύσεων σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης». Συγκεκριμένα, όταν επιχειρήσεις συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινής ιδιοκτησίας ή διοίκησης, οι συνολικές ενισχύσεις που μπορούν να λάβουν μέσω της δεύτερης δράσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ.

Στήριξη στον έντυπο Τύπο

Η δεύτερη δράση αφορά αποκλειστικά τον έντυπο Τύπο και προβλέπει απευθείας επιχορηγήσεις. Η κατανομή των χρημάτων βασίζεται σε δύο βασικούς δείκτες:

Τον κύκλο εργασιών κάθε εντύπου για το 2025

Τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή τον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά μέσο

Με βάση αυτά τα στοιχεία, μεγαλύτερες επιχειρήσεις με υψηλότερο τζίρο και περισσότερους εργαζομένους θα λάβουν μεγαλύτερες ενισχύσεις. Αντίστοιχα, μικρότερα περιφερειακά ή τοπικά μέσα θα λάβουν χαμηλότερα ποσά, αλλά με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας και της απασχόλησης.

Το χρονοδιάγραμμα και οι έλεγχοι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος. Η διαδικασία αιτήσεων για την πρώτη δράση ξεκινά στις 28 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026.

Ο ΕΔΟΕΑΠ αναλαμβάνει τον πρώτο έλεγχο των δικαιολογητικών και έως τις 8 Ιουλίου 2026 πρέπει να αποστείλει τους πίνακες δικαιούχων και τα απαραίτητα στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Για περιπτώσεις ελλιπών δικαιολογητικών προβλέπεται δυνατότητα συμπλήρωσης έως τις 8 Ιουλίου, ενώ ειδικά για πιστοποιητικά που εκκρεμούν από δημόσιες υπηρεσίες η τελική προθεσμία παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Για την δεύτερη δράση η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την 30η Ιουνίου 2026.

Η ΚΥΑ ορίζει ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του 2026, ενώ ως ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό των ενισχύσεων της πρώτης δράσης ορίζεται η 15η Ιουνίου 2026.

Το νέο πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα μητρώα ΜΕΤ και ΜΗΤ, καθώς η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει πιστοποίηση στα αντίστοιχα μητρώα μέχρι την προηγούμενη ημέρα της αίτησης.

Παράλληλα, η απόφαση επιχειρεί να ενισχύσει την πρωτογενή δημοσιογραφία. Προβλέπεται ρητά ότι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να αναπαράγουν περιεχόμενο άλλων μέσων χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά πηγής.

Στο πεδίο της απασχόλησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τουλάχιστον το 90% του προσωπικού τους για τους επόμενους δώδεκα μήνες μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για την εκπαίδευση εργαζομένων στη χρήση ψηφιακών εργαλείων αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες διαδικασίες ελέγχου και compliance. Οι επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, ποινικά μητρώα, φορολογικά στοιχεία, βεβαιώσεις λογιστών, στοιχεία προσωπικού από το ΕΡΓΑΝΗ και υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους.

Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται ειδική αναφορά στις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αγορά των media λόγω της ψηφιακής μετάβασης, της διείσδυσης των social media ως μέσου ενημέρωσης, της αύξησης του κόστους παραγωγής και της μείωσης διαφημιστικών εσόδων και πωλήσεων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία της πολυφωνίας, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων ενημέρωσης, ενώ η εφαρμογή του τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.