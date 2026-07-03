Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποίησαν την αναγνωρισιμότητά τους και τη σημαντική επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers για την προώθηση των παράνομων υπηρεσιών.

Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου.

H υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία οι τέσσερις διαχειριστές λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προχώρησαν, τον Ιούλιο του 2025, σε παράνομες διαφημιστικές αναρτήσεις για ιστοτόπους τυχερών παιγνίων χωρίς σχετική άδεια.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε εκτεταμένη διαδικτυακή και ψηφιακή έρευνα, καθώς και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι ως διαχειριστές των επίμαχων λογαριασμών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποίησαν την αναγνωρισιμότητά τους και τη σημαντική επιρροή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως influencers για την προώθηση των παράνομων υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι έχουν ενταχθεί στη «μαύρη λίστα» (Blacklist) της ΕΕΕΠ, με αποτέλεσμα οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου να υποχρεούνται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθώς προσφέρουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες στοιχηματισμού.

Η σχηματισθείσα δικογραφία, με αντικείμενο την παράνομη εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια, διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.