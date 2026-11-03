Το ενδεχόμενο νέων απολύσεων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρεμβάσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η Disney τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών και βελτίωσης της οικονομικής της επίδοσης

Σε ένα νέο κύμα περικοπών χιλιάδων θέσεων εργασίας φέρεται να προσανατολίζεται η Walt Disney, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός της ψυχαγωγίας επιχειρεί να περιορίσει τις λειτουργικές του δαπάνες και να ενισχύσει την κερδοφορία του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η διοίκηση έχει ζητήσει από ορισμένα στελέχη να θέσουν ως στόχο την επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης κόστους της τάξης του 20%, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Η πρωτοβουλία βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Disney, Τζος Ντ'Αμάρο (Josh D'Amaro), καλείται να διαχειριστεί ένα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι ασθενέστερες εισπράξεις στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες streaming, αλλά και η επιβράδυνση της επισκεψιμότητας στα θεματικά πάρκα της εταιρείας εκτός ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι περικοπές δεν αναμένεται να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλες τις δραστηριότητες της Disney, καθώς ορισμένοι τομείς εκτιμάται ότι θα επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης. Παράλληλα, ο Ντ'Αμάρο φέρεται να σχεδιάζει να κατευθύνει μέρος των πόρων που θα εξοικονομηθούν σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, όπως η κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή, η τεχνολογία, τα θεματικά πάρκα και η δραστηριότητα των κρουαζιερόπλοιων. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας που ενδέχεται να καταργηθούν, ενώ η Disney δεν είχε απαντήσει έως τη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Στα τέλη της χρήσης του 2025, ο όμιλος απασχολούσε περίπου 231.000 εργαζομένους.

Νέος γύρος περικοπών μετά τις προηγούμενες αναδιαρθρώσεις

Το ενδεχόμενο νέων απολύσεων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρεμβάσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η Disney τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών και βελτίωσης της οικονομικής της επίδοσης. Τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Reuters, η εταιρεία προχώρησε στην κατάργηση αρκετών εκατοντάδων θέσεων εργασίας στις διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας. Είχε προηγηθεί, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η περικοπή περίπου 1.000 θέσεων, ενώ μέσα στο 2025 είχαν καταργηθεί αρκετές εκατοντάδες ακόμη.

Το μεγαλύτερο κύμα αναδιάρθρωσης είχε σημειωθεί το 2023, όταν η Disney ανακοίνωσε την κατάργηση 7.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξοικονόμησης 5,5 δισ. δολαρίων που είχε δρομολογηθεί υπό την προηγούμενη διοίκηση του Μπομπ Άιγκερ (Bob Iger).

Αναδιάρθρωση σε ολόκληρο τον κλάδο της ψυχαγωγίας

Η Disney δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας προχωρούν σε περιορισμό του προσωπικού και επανεξέταση του λειτουργικού τους μοντέλου, καθώς αναζητούν τρόπους να ανταποκριθούν στις αυξημένες πιέσεις κόστους και στις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο, η Netflix προχώρησε πρόσφατα σε περικοπές προσωπικού, ενώ και η Skydance, η οποία απέκτησε νωρίτερα μέσα στο 2026 τη Warner Bros. Discovery, έχει προσφέρει προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σε εργαζομένους, επιδιώκοντας να περιορίσει τις δαπάνες μετά τη συμφωνία εξαγοράς.

Η επιτάχυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, η αλλαγή στις συνήθειες κατανάλωσης περιεχομένου και η αυξανόμενη ανάγκη για υψηλότερες αποδόσεις από τις επενδύσεις σε περιεχόμενο και τεχνολογία αναδιαμορφώνουν το τοπίο για τους μεγάλους ομίλους ψυχαγωγίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Disney επιχειρεί να εξορθολογίσει τη λειτουργία της, ανακατανέμοντας πόρους προς τις δραστηριότητες που θεωρεί ότι μπορούν να στηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξής της.