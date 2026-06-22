Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στη δημοσιογραφία και εξειδίκευση στο οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ

Η DPG Digital Media ενισχύει περαιτέρω την επένδυσή της στην οικονομική και επιχειρηματική ενημέρωση, καλωσορίζοντας τον Κωστή Χριστοδούλου στη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικού Ρεπορτάζ.

Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στη δημοσιογραφία και εξειδίκευση στο οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ, ο Κωστής Χριστοδούλου έχει διαγράψει μια μακρά πορεία σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή το 1994 από το οικονομικό ένθετο της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικά media brands, μεταξύ των οποίων το Fortune Greece, η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, η IMAKO και η 24Media.

Η ένταξή του στη DPG Digital Media αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση του περιεχομένου που αφορά στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, ο Κωστής Χριστοδούλου θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων δημοσιογραφικών πρωτοβουλιών και θεματικών ενοτήτων, με έμφαση στο CNN Greece, μέσα από καθημερινή αρθρογραφία, αναλύσεις, συνεντεύξεις και ειδικά αφιερώματα, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων video προϊόντων και ψηφιακών formats που θα εστιάζουν στην επιχειρηματική επικαιρότητα και τις εξελίξεις της αγοράς.

Με τη συγκεκριμένη προσθήκη, η DPG Digital Media ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της στον χώρο της οικονομικής ενημέρωσης, επενδύοντας σε έμπειρους δημοσιογράφους και σε σύγχρονες μορφές παραγωγής περιεχομένου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σημερινού κοινού.