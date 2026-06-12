Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες (18-34) έφτασε το 40,8%, ενώ τον αγώνα παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές.

«Γκολ και στην τηλεθέαση» έκανε χθες, Πέμπτη 12 Ιουνίου 2026, η πρεμιέρα του Μουντιάλ, που μετέδωσαν η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και η ΕΡΤ1.

Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες (18-34) έφτασε το 40,8%, ενώ τον αγώνα παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό ηλικίας (18-54), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 29,8%.

Οι φίλοι του βασιλιά των σπορ έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία παρακολούθησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και μέσω του ERTFLIX και του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats, στο οποίο θα είναι διαθέσιμες περισσότερες από 40 αναμετρήσεις. Το κανάλι προσφέρει στους επισκέπτες στατιστικά στοιχεία για κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, καθώς και κάλυψη από τέσσερις κάμερες.

Αριστερά της οθόνης εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των κόρνερ, τα οφσάιντ, τα φάουλ και τις τελικές προσπάθειες των δύο ποδοσφαιρικών ομάδων που αναμετρώνται, καθώς επίσης και τα ποσοστά κατοχής της μπάλας. Δεξιά της οθόνης εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία, για τις πάσες που ανταλλάσσουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, την απόσταση που καλύπτουν, καθώς και άλλα δεδομένα της αναμέτρησης.

Όσον αφορά τις κάμερες, είναι τέσσερις: από μία σε κάθε πάγκο των δύο ομάδων, μία που μεταδίδει τον αγώνα και μία με πανοραμικές λήψεις από μεγάλο ύψος, η οποία καταγράφει τις θέσεις και τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι θεατές ακούν τον φυσικό ήχο της αναμέτρησης και όχι τη μετάδοση του δημοσιογράφου.