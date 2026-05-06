Ο easy 97.2 αφήνει το studio και έρχεται στην πόλη, εγκαινιάζοντας το "Let’s Meet", μια νέα σειρά events που μετατρέπουν τη μουσική εμπειρία σε πραγματική έξοδο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών αποκτούν νέο ρόλο και μεταφέρουν την ατμόσφαιρα του σταθμού στα πιο hot spots της Αθήνας. Το “Let’s Meet” έρχεται να βρει τους ακροατές του easy 97.2, να συνδεθεί και να διασκεδάσει μαζί τους με τις αγαπημένες μας επιτυχίες από τα 80’s μέχρι και σήμερα.

Το πρώτο ραντεβού το δίνουμε αύριο Πέμπτη 7 Μαΐου, στο Bar Ideal στα Εξάρχεια, με τον Βασίλη Κουμεντάκο να βρίσκεται στα decks από τις 21:00 και να δίνει έως τα μεσάνυχτα τον απόλυτο ρυθμό για afterwork drinks και late night vibes! Το Bar Ideal είναι ένα από τα πιο αγαπημένα spots της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής, με ρετρό αισθητική, χαμηλό φωτισμό, βινυλιακή ατμόσφαιρα και ξεχωριστό urban χαρακτήρα.

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά και να παρτάρουμε μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο πρώτο “Let’s Meet” του easy 97.2! Μείνε συντονισμένος στον easy 97.2 για περισσότερες εκπλήξεις!».