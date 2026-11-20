O easy 97.2 απλώνεται σε κάθε γωνιά της Αθήνας με DJ sets, live ραδιοφωνικές εκπομπές, activations και πολλές εκπλήξεις, μεταφέροντας τη χριστουγεννιάτικη διάθεση σε όλη την πόλη.

Ο easy 97.2, ο #1 χριστουγεννιάτικος σταθμός της Αθήνας, επιστρέφει για 14η φέροντας και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καθημερινότητά μας, με τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες.

«Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα είναι οι μικρές στιγμές. Ένα τραγούδι που αγαπάς. Μια αγκαλιά. Ένα τραπέζι με τους δικούς σου. Ένα γέλιο. Μια ευχή. Στιγμές που κρατούν λίγο, αλλά μένουν πολύ.»

Σήμερα το πρωί, στις 9, το αγαπημένο δίδυμο του "easy breakfast", Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης, έβαλε τα γιορτινά του και βρέθηκε στο μετρό Συντάγματος, όπου πάτησε το κουμπί που μεταμόρφωσε και πάλι τον easy 97.2 στον πιο χριστουγεννιάτικο σταθμό της Αθήνας.

Η αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του easy 97.2, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Μαργαρίτα Λοΐζου, Μαρία Φραγκάκη, Νίκος Μάντζος, Δέσποινα Κρητικού και Ιωάννα Καραθανάση, φοράει ξανά τα γιορτινά της και υποδέχεται την πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου. Και φέτος, ο easy 97.2 απλώνεται σε κάθε γωνιά της Αθήνας με DJ sets, live ραδιοφωνικές εκπομπές, activations και πολλές εκπλήξεις, μεταφέροντας τη χριστουγεννιάτικη διάθεση σε όλη την πόλη.