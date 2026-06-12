Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν μια βραδιά στο Options Open Air Smart Park στα Σπάτα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του easy 97.2:

«Το καλοκαίρι έφτασε και ο easy 97.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ προσφέρουν ακόμα περισσότερες μυστικές κινηματογραφικές εμπειρίες στις θερινές αίθουσες των Options Open Air Cinemas!

Η αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια του easy 97.2, easy Movie Experience powered by ΔΕΗ, περνά στο πιο καλοκαιρινό της κεφάλαιο και «μετακομίζει» κάτω από τα αστέρια. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν μια ξεχωριστή βραδιά στο Options Open Air Smart Park στα Σπάτα, συνδυάζοντας τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με την ατμόσφαιρα που μόνο ένα καλοκαιρινό βράδυ μπορεί να προσφέρει.

Όπως σε κάθε easy Movie Experience powered by ΔΕΗ, η ταινία παραμένει μυστική μέχρι την έναρξη της προβολής, προσθέτοντας το στοιχείο της έκπληξης σε μια βραδιά γεμάτη εικόνες και συναίσθημα. Στο πακέτο φιλοξενίας περιλαμβάνονται δωρεάν popcorn & αναψυκτικά σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Μετά από τρεις επιτυχημένες βραδιές, το easy Movie Experience powered by ΔΕΗ συνεχίζει το ταξίδι του με την πρώτη θερινή προβολή της χρονιάς, προσφέροντας ακόμη μια μοναδική στιγμή στους ακροατές του easy97.2».