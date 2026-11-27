Σε συνεργασία με το Versus Travel

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ραδιοφωνικού σταθμού, «φέτος τα Χριστούγεννα, ο easy 97.2, ο σταθμός των Χριστουγέννων, σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία των γιορτών σε έναν από τους πιο παραμυθένιους προορισμούς της Ευρώπης, την Αλσατία!

Ο easy 97.2 σε ταξιδεύει στην καρδιά της χριστουγεννιάτικης μαγείας παρέα με το Versus Travel! Ένας τυχερός ακροατής θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει με το αγαπημένο του πρόσωπο, από τις 24 έως τις 28 Δεκεμβρίου, στην καρδιά της Ευρώπης και να ανακαλύψει τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τα γραφικά χωριά, τις φωτισμένες πλατείες και τα παραμυθένια τοπία της Αλσατίας.

Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό, άκου καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, για να διεκδικήσεις το πιο ονειρεμένο χριστουγεννιάτικο ταξίδι!

Ο νικητής θα αναδειχθεί, μετά από κλήρωση, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στην πρωινή εκπομπή “easybreakfast” με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη».