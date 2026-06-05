Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 με δυναμική συμμετοχή στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επικοινωνίας και της διαφήμισης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων η κεντρική ημερίδα της πολυθεματικής διοργάνωσης «Media & Magazine Days 2026», που διοργάνωσε η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ).

Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, η Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Πέννυ Καλύβα αναφέρθηκε στο μήνυμα της διοργάνωσης, η οποία μέσα από την έκθεση, τα workshops και τις εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές αναδεικνύει την αξία της ποιοτικής ενημέρωσης και της φιλαναγνωσίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διαχρονική σημασία του έντυπου Τύπου και της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας σε μια εποχή όπου η αξιόπιστη ενημέρωση είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Πολιτείας για τη στήριξη των Μέσων Ενημέρωσης και στον ρόλο του Τύπου στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης στάθηκε στη σημασία της φιλαναγνωσίας και της κριτικής σκέψης, ενώ χαιρετισμό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος απηύθυνε και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό Τύπο από τη Στρατηγική Σύμβουλο Performance & Leadership Ξένια Κούρτογλου. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τη διαχρονική αξία της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και τον ρόλο του έντυπου Τύπου ως παράγοντα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και παραπληροφόρησης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ Κωνσταντίνος Σπύρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα τρία θεματικά πάνελ της ημερίδας. Το πρώτο πάνελ επικεντρώθηκε στον θεσμικό ρόλο της έντυπης ενημέρωσης, στη δημοσιογραφική δεοντολογία και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Μέσα. Συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η Πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Άρια Αγάτσα, ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΗΕΑ Γιώργος Δήμας και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Θέμης Μπερεδήμας.

Το δεύτερο πάνελ ανέδειξε τον ρόλο της εμπιστοσύνης στην επικοινωνία, τη διαφήμιση και τις επιχειρήσεις, καθώς και τη σημασία της αξιοπιστίας των Μέσων στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Συμμετείχαν η Αγγελική Γιαννοπούλου, V-P Media Practice Delivery της dentsu Greece και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Media Specialists της ΕΔΕΕ, ο Γιώργος Τσαπρούνης, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου Aktor, ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης και μέλος Δ.Ε. και Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, και ο Μάριος Δαφνομήλης, Σύμβουλος Foresight στην Προεδρία της Κυβέρνησης, με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο της ΕΔΙΠΤ Βαγγέλη Παπαλιό.

Το τρίτο πάνελ επικεντρώθηκε στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο περιεχόμενο και την εικόνα των εντύπων μέσα στον χρόνο, καθώς και στον διαχρονικό ρόλο των περιφερειακών εφημερίδων και των εξειδικευμένων περιοδικών. Συμμετείχαν η Δρ Μαρία Καμηλάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων, η δημοσιογράφος και διδάσκουσα του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ Σόνια Χαϊμαντά, ο Πρόεδρος της ΕΙΕΤ Αντώνης Μουντάκης και ο πρώην Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Μιχάλης Σαββάκης. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος και Co-Lead του Lean In Women in Media Ευαγγελία Τσικρίκα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε επίσης το Media Workshop με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media και στη Δημοσιογραφία», με εισηγητή τον δημοσιογράφο Dr Ανδρέα Μ. Παναγόπουλο, το οποίο προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επαγγελματίες του χώρου.

Το «Media & Magazine Days 2026» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ. Χορηγοί: ΔΕΗ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Χορηγός Επικοινωνίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κεντρική ημερίδα της διοργάνωσης ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της αξιοπιστίας, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της ποιοτικής ενημέρωσης στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», η οποία φιλοξενήθηκε στον ίδιο χώρο και περιλάμβανε σπάνιο αρχειακό υλικό από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και τεκμήρια από το ιστορικό αρχείο της ΕΔΙΠΤ, αναδεικνύοντας την 87χρονη πορεία της Ένωσης και τη διαχρονική συμβολή των εντύπων-μελών της στην ελληνική δημοσιογραφία και τη δημόσια ζωή της χώρας.