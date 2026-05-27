Ένα τριήμερο εκδηλώσεων για την αξία της έντυπης ενημέρωσης

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) διοργανώνει από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026 το “Media & Magazine Days 2026”, μια νέα πολυθεματική διοργάνωση αφιερωμένη στη διαχρονική αξία του έντυπου Τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα) και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού, που θα συνδέει τον κόσμο των media με την κοινωνία και τη νέα γενιά.

Η Κεντρική Ημερίδα και η έρευνα αναγνωσιμότητας

Στο επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης θα βρεθεί η Κεντρική Ημερίδα του Media & Magazine Days 2026, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, ακαδημαϊκής, δημοσιογραφικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας θα αποτελέσει η επίσημη παρουσίαση από τη Στρατηγική Σύμβουλο Performance & Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό Τύπο, την οποία υλοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία αντίστοιχη καταγραφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη σχέση του κοινού με τις έντυπες εκδόσεις στη σύγχρονη εποχή.

Η ημερίδα περιλαμβάνει επίσης τρία θεματικά πάνελ με αντικείμενο:

τον θεσμικό ρόλο της έντυπης ενημέρωσης,

τη σχέση έντυπου Τύπου και αξιοπιστίας απέναντι στην παραπληροφόρηση,

καθώς και την εξέλιξη του περιεχομένου στα σύγχρονα media.

Workshop για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Media Workshop με θέμα:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media και στη Δημοσιογραφία», με εισηγητή τον δημοσιογράφο Dr Ανδρέα Μ. Παναγόπουλο, μέλος της Ομάδας Εργασίας της Alter Ego Media για την Ενσωμάτωση της ΤΝ. Το workshop θα εστιάσει στις νέες δυνατότητες, αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας.

Η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο»

Κεντρική θέση στο τριήμερο πρόγραμμα κατέχει η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», η οποία θα παρουσιάσει σπάνιο αρχειακό υλικό από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, καθώς από και το ιστορικό αρχείο της ΕΔΙΠΤ και την 87χρονη πορεία των εντύπων της. Η έκθεση αναδεικνύει τη διαδρομή, τη συμβολή και τον πλουραλισμό της θεματολογίας του ελληνικού περιοδικού Τύπου μέσα στον χρόνο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Joy Koumentakou.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

• Τετάρτη 3 Ιουνίου | 17:00 – 19:00

• Πέμπτη 4 Ιουνίου | 17:00 – 19:00

• Παρασκευή 5 Ιουνίου | 09:00 – 13:00

Παράλληλες δράσεις και επισκέψεις σχολείων

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, δράσεις φιλαναγνωσίας και διαδραστικές ξεναγήσεις στην έκθεση και στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής, ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Καπνεργοστάσιο, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, καθώς και την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «1945 – Το τέλος του πολέμου».

Το “Media & Magazine Days 2026” πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Χορηγοί: ΔΕΗ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την είσοδο στον χώρο.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | 210 72 20 875