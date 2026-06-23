Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε δικαίως ως μοναδική και πρωτοποριακή μιας και άνθρωποι από τους διαφορετικούς κλάδους βρέθηκαν κάτω από μία στέγη

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα γνωριμίας και ενημέρωσης με τις Γραφικές Τέχνες, τις Εκτυπώσεις και τη Συσκευασία με τίτλο «Εδώ είναι Τυπογραφείο!» Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο – στους χώρους του Τυπογραφείου της Βουλής των Ελλήνων.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Συσκευασίας, Εκτυπώσεων και Γραφικής Επικοινωνίας Pack Print Science, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας GRAPHMEDLAB του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε δικαίως ως μοναδική και πρωτοποριακή μιας και άνθρωποι από τους διαφορετικούς κλάδους βρέθηκαν κάτω από μία στέγη. Στελέχη της βιομηχανίας και της παραγωγής των εκτυπώσεων και της συσκευασίας, επιχειρηματίες και ερευνητές, επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, δήμοι και επιμελητήρια καθώς και οι εκτυπωτικές μονάδες του δημοσίου έδωσαν το παρόν, με μία πρωτόγνωρη συμμετοχή!

Στο πλαίσιο της εσπερίδας πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας, της επιστημονικής κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων των. Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Από το παρόν στο μέλλον: Οι κλάδοι των Γραφικών Τεχνών, Εκτυπώσεων και Συσκευασίας – Συμβολή στην ελληνική κοινωνία και παραγωγή» επικεντρώθηκε στον ρόλο και τις προοπτικές των κλάδων των Γραφικών Τεχνών, των Εκτυπώσεων και της Συσκευασίας στην ελληνική οικονομία και παραγωγή, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Οι ομιλητές ήταν ο Αυγερινός Χατζηχρυσός (forlabels), ο Θεόδωρος Σκαγιάς (SKAG), ο Βασίλης Έξαρχος (Dunapack), ενώ τη βασική εισήγηση έκανε ο Χρήστος Κουτρουδίτσος, Πρόεδρος του ΚέντρουPack Print Science. Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Δημάκης (graphicanews).

Η δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στην «Έρευνα, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου», αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις ειδικότητες των κλάδων σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με τον συντονισμό του Γιώργου Τριανταφύλλου (Allpack), Οι ομιλητές ήταν ο Σωτήρης Στασινόπουλος (Τυπογραφείο της Βουλής) και ο Δρ. Μάριος Τσιγώνιας (GRAPHMEDLAB), ενώ τη βασική εισήγηση έκανε ο Δρ. Αναστάσιος Πολίτης, επιστημονικός Διευθυντής του ΚέντρουPack Print Science.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το όραμα, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Κέντρου Pack Print Science, το οποίο ιδρύθηκε το 2024 με τη συνεργασία των φορέων ΕΛΣΕΤ, HELGRAMED και FESPA Hellas Association και με σκοπό να αποτελέσει έναν σύγχρονο θεσμό έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τους κλάδους της συσκευασίας, των εκτυπώσεων και της γραφικής επικοινωνίας.

Μέσα από τη δραστηριότητά του, το Κέντρο Pack Print Science επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάλυση των νέων τεχνολογιών και κυρίως στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, η οποία αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των κλάδων των εκτυπώσεων και της συσκευασίας,

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου διαλόγου, συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ των παραγωγικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών δυνάμεων του χώρου, ενισχύοντας τον ρόλο του Pack Print Science ως σημείου αναφοράς για το μέλλον της ελληνικής συσκευασίας, των εκτυπώσεων και της γραφικής επικοινωνίας.