Επιστολή της ΕΕΤΤ προς ενημερωτικές ιστοσελίδες για την εφαρμογή του Digital Services Act. Ποιες περιπτώσεις εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νέου πλαισίου, τι προβλέπεται για τα σχόλια των αναγνωστών και η προθεσμία των 20 ημερών για την εγγραφή στο σχετικό Μητρώο.

Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μπαίνουν οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους αναγνώστες τους να δημοσιεύουν σχόλια κάτω από τα άρθρα, καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα ενδέχεται να δημιουργεί υποχρεώσεις βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Με επιστολή της, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, η ΕΕΤΤ καλεί τους διαχειριστές ενημερωτικών ιστοσελίδων να εξετάσουν εάν οι υπηρεσίες που παρέχουν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του DSA και, εφόσον διαπιστώσουν ότι παρέχουν ενδιάμεσες ψηφιακές υπηρεσίες, να προχωρήσουν στην υποχρεωτική εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο που τηρεί η Αρχή.

Η επιστολή, την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Λοιπών Ψηφιακών Θεμάτων, Ιωάννα Χουδαλάκη, επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν σχόλια στα δημοσιευμένα άρθρα, τα οποία είναι προσβάσιμα και από άλλους επισκέπτες.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η συγκεκριμένη λειτουργία, στον βαθμό που περιλαμβάνει την αποθήκευση πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες, συνιστά υπηρεσία φιλοξενίας (hosting) κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065.

Τι ισχύει για τα ειδησεογραφικά sites

Η Αρχή διευκρινίζει, πάντως, ότι η ύπαρξη δυνατότητας σχολιασμού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το σύνολο της δραστηριότητας μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας χαρακτηρίζεται ως επιγραμμική πλατφόρμα ή υπηρεσία φιλοξενίας.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, «η υπαγωγή της συγκεκριμένης λειτουργίας στις διατάξεις του DSA εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας».

Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση, καθώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει διακριτές κατηγορίες ενδιάμεσων υπηρεσιών και αντίστοιχες υποχρεώσεις για τους παρόχους τους.

Στην περίπτωση των ειδησεογραφικών sites, το ζήτημα επικεντρώνεται στη λειτουργία των σχολίων των αναγνωστών και όχι κατ' ανάγκη στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο που παράγεται και δημοσιεύεται από την ίδια την επιχείρηση ενημέρωσης.

Προθεσμία 20 ημερών για την εγγραφή

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΕΤΤ ζητά από τους αποδέκτες της επιστολής να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχουν και να διαπιστώσουν εάν υπάγονται στον DSA, αλλά και στον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρέχονται ενδιάμεσες υπηρεσίες, η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική.

Μάλιστα, η Αρχή καλεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες εντός 20 ημερών από τη λήψη της επιστολής, επιλέγοντας τις κατηγορίες ενδιάμεσων υπηρεσιών που θεωρούν κατάλληλες.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής eregistry.eett.gr, με την υποβολή δήλωσης καταχώρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διευκρίνιση ότι, όταν ένας πάροχος διαθέτει περισσότερες ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες, απαιτούνται διακριτές αιτήσεις, με αναφορά στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής.

Το Μητρώο Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών λειτουργεί από τις 29 Ιουλίου 2024, ενώ η ΕΕΤΤ έχει αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, με αρμοδιότητα την εποπτεία της συμμόρφωσης των παρόχων προς τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Η νέα επιστολή αναδεικνύει, επομένως, μια πρόσθετη παράμετρο κανονιστικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις ψηφιακής ενημέρωσης, καθώς ακόμη και μια συνηθισμένη λειτουργία, όπως η δυνατότητα σχολιασμού δημοσιευμάτων, μπορεί να συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι της αρμόδιας εποπτικής αρχής.