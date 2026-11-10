Σε μια κατάμεστη Αποθήκη Γ, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, το ΕΚΚΟΜΕΔ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας παρουσίασε, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς του πενταετούς Σχεδίου Δράσης «Greece on Screen 2026–2030»

Σε μια κατάμεστη Αποθήκη Γ, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, το ΕΚΚΟΜΕΔ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας παρουσίασε, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς του πενταετούς Σχεδίου Δράσης «Greece on Screen 2026–2030». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων και των χρηματοδοτήσεων του 2026, η πρόοδος στη λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων και οι προτεραιότητες για το 2027.

Η εκδήλωση εγκαινιάζει μια ετήσια διαδικασία δημόσιου απολογισμού και προγραμματισμού, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής της κινηματογραφικής κοινότητας. Κάθε χρόνο, τα αρμόδια στελέχη του ΕΚΚΟΜΕΔ θα ενημερώνουν την κοινότητα για τα αποτελέσματα της χρονιάς και τις προτεραιότητες της επόμενης, δίνοντας στους ανθρώπους και τους φορείς του κινηματογράφου τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να καταθέτουν τις απόψεις τους.

Αργυρή Κούλουρη (ΙΟΒΕ) — Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του οπτικοακουστικού τομέα

Την εκδήλωση άνοιξε η Αργυρή Κούλουρη από το ΙΟΒΕ, παρουσιάζοντας τα βασικά ευρήματα της μελέτης για τον ελληνικό οπτικοακουστικό τομέα. Την περίοδο 2013–2024, στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και προβολής ταινιών, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 137%, φτάνοντας τα 745 εκατ. ευρώ, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 147%, ξεπερνώντας τους 12.700 εργαζομένους. Στο σύνολο του οπτικοακουστικού τομέα, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 78% και έφτασε τα 756 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι επενδύσεις υπερδιπλασιάστηκαν, από 146 σε 337 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή του τομέα στο ελληνικό ΑΕΠ έχει πλέον συγκλίνει με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με τις επιδράσεις στην ευρύτερη οικονομία, η συνολική συμβολή του τομέα εκτιμάται σε 1,9 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του ελληνικού ΑΕΠ. Το ΙΟΒΕ εκτιμά επίσης ότι η δραστηριότητα του τομέα στηρίζει σχεδόν 44.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και συνδέεται με δημόσια έσοδα ύψους 581 εκατ. ευρώ.

ΕΚΚΟΜΕΔ: Απολογισμός και αποτελέσματα σε τρεις άξονες δράσης

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, παρουσίασε τον απολογισμό των δράσεων και των χρηματοδοτήσεων του φορέα για το 2026, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες: τη χρηματοδότηση της ελληνικής δημιουργίας και παραγωγής, την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή, καθώς και την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Άξονας Α | Χρηματοδοτήσεις

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Στα επιλεκτικά προγράμματα υποστηρίχθηκαν 151 σχέδια γραφής, ανάπτυξης και παραγωγής, έναντι 87 το 2024, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 13,5 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τις προεγκρίσεις παραγωγής το ποσό αυξήθηκε από 2,21 το 2024 σε 12,32 εκατ. ευρώ το 2026 (αύξηση 458%).

ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ. Στην ίδια κατεύθυνση ενίσχυσης της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας, 851.000 ευρώ διατέθηκαν για την πρεμιέρα και τη διανομή ελληνικών ταινιών. Για πρώτη φορά, μάλιστα, 225.000 ευρώ διατέθηκαν ειδικά για τη στήριξη των ελληνικών κινηματογραφικών αιθουσών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διανομής και της πρόσβασης του κοινού στις ελληνικές παραγωγές.

CASH REBATE. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στη λειτουργία του επενδυτικού κινήτρου Cash Rebate, με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών να αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση των εντάξεων και των πληρωμών όσο και στη σημαντική μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 υποβλήθηκαν 116 αιτήσεις στο Cash Rebate, με συνολικό αιτούμενο ποσό ενίσχυσης 79,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 80 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 91 αφορούσαν εγχώριες παραγωγές, 9 διεθνείς παραγωγές και 16 μειοψηφικές συμπαραγωγές. Από τις αιτήσεις του 2026, 47 είχαν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί, με συνολική ενίσχυση 44,65 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές του 2026 έφτασαν τα 112,41 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, έναντι 25,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων της περιόδου 2023–2025, και πλέον δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα αξιολόγησης από προηγούμενα έτη.

Τέλος, οι διαδικασίες ελέγχου και εκταμίευσης προχωρούν πλέον με πλήρη κανονικότητα και σαφή χρονοδιαγράμματα. Ο μέσος χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την έγκριση μειώθηκε από 482 ημέρες το 2024 σε 100 ημέρες το 2026. Αντίστοιχα, ο μέσος χρόνος από την υποβολή του αιτήματος ελέγχου έως την τελική πληρωμή μειώθηκε από 269 σε 81 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη εξομάλυνση και κανονικοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΚΟΜΕΔ, το οποίο ανταποκρίνεται πλέον αποτελεσματικά, με συνέπεια και ταχύτητα στις ανάγκες της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Άξονας Β | Εξωστρέφεια

Οι δράσεις εξωστρέφειας ξεπέρασαν συνολικά τα 2 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ελληνικού κινηματογράφου και παράλληλα τις εγχώριες δομές που υποστηρίζουν την ανάπτυξή του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συστηματική υποστήριξη των ελληνικών φεστιβάλ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και των διοργανώσεων που πραγματοποιούνται από ενώσεις και σωματεία.

Μέσα από το δομημένο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026, η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων διοργανώσεων αυξήθηκε από 300.000 ευρώ το 2024 σε 832.000 ευρώ το 2026, ενισχύοντας ένα ευρύ δίκτυο φορέων που συμβάλλουν ενεργά στην προβολή του ελληνικού κινηματογράφου και στη δημιουργία κοινού.

Άξονας Γ | Εκπαίδευση και Καινοτομία

Με επένδυση ύψους 575.000 ευρώ, ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στον οπτικοακουστικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν νέες πρωτοβουλίες και προγράμματα που διευρύνουν το πεδίο της εκπαίδευσης και της δημιουργικής έκφρασης, όπως η δράση «Αυτισμός και Δημιουργικότητα», αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης και της πρόσβασης στη δημιουργία.

Με κεντρική ιδέα το Investing in People, η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει ότι η ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας δεν προϋποθέτει μόνο χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδύσεις, αλλά και ανθρώπους με γνώσεις, δεξιότητες και δυνατότητες να διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

Οι προτεραιότητες του 2027: Νέα εργαλεία και διεθνείς πρωτοβουλίες

Αναφορικά με τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος αναφέρθηκε στην ενεργή διαβούλευση για τον νέο Κανονισμό των Επιλεκτικών Προγραμμάτων, καθώς και στην αναμενόμενη έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Cash Rebate, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 10 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του 2027 καταλαμβάνουν τρεις σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη:

Η φιλοξενία των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα.

Η φιλοξενία του Lumière Alliance Summit στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της Ελλάδας ως Τιμώμενης Χώρας (Country of Honour) στο Marché du Film, στο πλαίσιο της 80ής διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, τον Μάιο του 2027.

Guillaume Esmiol | Η Ελλάδα ως Τιμώμενη Χώρα στο Marché du Film 2027

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον, Executive Director του Marché du Film, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιλογή της Ελλάδας ως Τιμώμενης Χώρας στη διοργάνωση του 2027.

Όπως τόνισε, το Marché du Film επιδιώκει να αναδεικνύει χώρες με φιλοδοξία και δυναμική στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο. Η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας παρουσίας: ισχυρά επενδυτικά κίνητρα, αξιοσημείωτη δημιουργικότητα, αλλά και μια αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις.

Η επιλογή της Ελλάδας ως Τιμώμενης Χώρας αποτελεί, επομένως, αναγνώριση της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο ελληνικός οπτικοακουστικός τομέας, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διεθνούς του παρουσίας.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της εγχώριας δημιουργίας, τη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, το ΕΚΚΟΜΕΔ συνεχίζει να επενδύει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου, πιο ανταγωνιστικού και εξωστρεφούς ελληνικού οπτικοακουστικού οικοσυστήματος.