Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 3.596.612,80€ σε 35 κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την Α΄ περίοδο αξιολόγησης 2026 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών 31.07.2026). Με την ανακοίνωση αυτή ολοκληρώνεται ο ετήσιος κύκλος χρηματοδότησης των επιλεκτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κινηματογραφικών σχεδίων και έργων με πρωτοφανές συνολικό ποσό ενίσχυσης 13.3 εκατ.€ για το 2026.
Παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα, ανά στάδιο:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ενισχύονται 14 κινηματογραφικά σχέδια με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 3.440.200 €:
FRIENDS, BIRTHDAYS, MURDER, ETC (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΕΑΣ, ΛΗΔΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΕΑΣ, ΛΗΔΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ
Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
MACRAMÉ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΗΣΟΥΔΗ
Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Παραγωγή: STUDIOBAUHAUS IKE
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
MAMA KLORIN (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΤΟΡΕΙΝΤΑ ΤΖΟΓΚΟΥ
Παραγωγή: MARNI FILMS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ποσό προέγκρισης: 90.000€
Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (μυθοπλασία)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΕΡΙΤΑΝ ΖΙΝΤΖΙΡΙΑ
Παραγωγή: RECONSTRUCTING MEMORIES ΑΜΚΕ
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
ΙΣΟΔΙΑΦΟΡΟΙ (μυθοπλασία, παιδικό, animation)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Πατρίκιος Δημήτρης
Παραγωγή: Φ. ΓΚΑΒΑΛΟΥ - Γ. ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΟΕ
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
ΚΥΨΕΛΗ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
Παραγωγή: ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ποσό προέγκρισης: 70.000€
ΜΑΡΜΑΡΟ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΣΕΡΦΑΣ, ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΟΥΤΣΙAΚΑΣ
Σκηνοθεσία: ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΟΥΤΣΙAΚΑΣ
Παραγωγή: ΡΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (“NERATZOULA FILMS”)
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚIΤ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (μυθοπλασία, παιδικό, animation)
Σενάριο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΥΡΑΝΗ-ΜΑΟΥΝΗ
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
Παραγωγή: FEELGOOD PRODUCTIONS ΜΟΝ.IKE
Ποσό προέγκρισης: 310.200€
Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΘΑΝΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
Σκηνοθεσία: ΘΑΝΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
Παραγωγή: OHMYDOG ΦΙΛΜ PRODUCTIONS E.E.
Ποσό προέγκρισης: 90.000€
ΟΥΤΕ ΙΕΡΟ ΟΥΤΕ ΟΣΙΟ (μυθοπλασία)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΦΑΙΔΡΑ ΒΟΚΑΛΗ
Παραγωγή: FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
ΠΑΝΗΓΥΡΙ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΤΣΟΥ
Παραγωγή: ΔΑΦΝΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
Ποσό προέγκρισης: 70.000€
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Παραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (“KYMATA FILMS”)
Ποσό προέγκρισης: 90.000€
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ. (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Σκηνοθεσία: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Παραγωγή: RFLX EE
Ποσό προέγκρισης: 350.000€
ΨΕΙΡΕΣ (μυθοπλασία, παιδικό)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΕΟΥΣΗ
Παραγωγή: MARNI FILMS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ποσό προέγκρισης: 270.000€
DEVELOPMENT
Ενισχύονται 6 σχέδια με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 70.000€:
GLOW UP (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: RIVER SEA FILMS Ε.Ε.
Ποσό έγκρισης: 10.000€
STAY BACK (ντοκιμαντέρ, animation)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Παραγωγή: ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
Ποσό έγκρισης: 15.000€
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιώργος Κραββαρίτης
Παραγωγή: ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (“ECTYPE FILMS “)
Ποσό έγκρισης: 10.000€
ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ (μυθοπλασία)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Παραγωγή: ΠΛΑΝΚΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Ποσό έγκρισης: 10.000€
ΤΖΙΜΑΚΟΣ – ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ AΝΚΟΡ (ντοκιμαντέρ, animation)
Σενάριο: XΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ
Σκηνοθεσία: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ
Παραγωγή: ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΕ
Ποσό έγκρισης: 15.000€
ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΗΡΑ ΝΤΙΚΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΑ) ΚΟΥΡΤΗ
Σκηνοθεσία: ΗΡΑ ΝΤΙΚΑ
Παραγωγή: ABCINEMA ΚΟΙΝΣΕΠ
Ποσό έγκρισης: 10.000€
ΓΡΑΦΗ
Ενισχύονται 15 σχέδια με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 65.521,60 €:
CLANDESTINE (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: FRENEL O.E.
Ποσό έγκρισης: 5.000€
MANI BITCH (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ
Παραγωγή: ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (“MERRICAT FILM”)
Ποσό έγκρισης: 7.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΑΙΩΝΙΟ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ
Παραγωγή: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ
Ποσό έγκρισης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΑΛΛΟΦΡΩΝ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΛΤΑ
Παραγωγή: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ (“KALIBU PRODUCTIONS”)
Ποσό έγκρισης: 5.000€
Ο ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΕΠΟΙΚΟΙ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνοθεσία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΕΡΜΕΤΟ (μυθοπλασία, animation)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΥ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
MΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ ΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 6.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΟΛΑ ΧΑΜΕΝΑ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ
Παραγωγή: ΣΚΡΟΜΠΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Ποσό έγκρισης: 5.000€
ΠΟΝΟΣ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ (ΑΦΜ: 126633380)
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ - Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Παραγωγή: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (“FRACTAL PRODUCTIONS”)
Ποσό έγκρισης: 4.000€
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ ΤΣΑΜΑΤΗ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (ΑΦΜ: 148647229)
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%
ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΑΘΙΑ (μυθοπλασία, παιδικό, animation)
Σενάριο: ΦΩΤΗΣ ΔΟΥΣΟΣ
Σκηνοθεσία: ΝΑΝΣΥ (ΑΘΑΝΑΣΙΑ) ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Παραγωγή: -
Ποσό έγκρισης: 6.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%