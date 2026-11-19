Με τη διάθεση συνολικά 3.596.612,80 ευρώ για την παραγωγή, την ανάπτυξη και τη γραφή 35 νέων έργων μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ολοκληρώνει τον ετήσιο κύκλο των επιλεκτικών του προγραμμάτων, ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση του 2026 στο ποσό ρεκόρ των 13,3 εκατ. ευρώ.

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Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 3.596.612,80€ σε 35 κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την Α΄ περίοδο αξιολόγησης 2026 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών 31.07.2026). Με την ανακοίνωση αυτή ολοκληρώνεται ο ετήσιος κύκλος χρηματοδότησης των επιλεκτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κινηματογραφικών σχεδίων και έργων με πρωτοφανές συνολικό ποσό ενίσχυσης 13.3 εκατ.€ για το 2026.

Παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα, ανά στάδιο:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενισχύονται 14 κινηματογραφικά σχέδια με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 3.440.200 €:

FRIENDS, BIRTHDAYS, MURDER, ETC (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΕΑΣ, ΛΗΔΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΛΕΑΣ, ΛΗΔΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ

Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

MACRAMÉ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΗΣΟΥΔΗ

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παραγωγή: STUDIOBAUHAUS IKE

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

MAMA KLORIN (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΤΟΡΕΙΝΤΑ ΤΖΟΓΚΟΥ

Παραγωγή: MARNI FILMS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ

Ποσό προέγκρισης: 90.000€

Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΕΡΙΤΑΝ ΖΙΝΤΖΙΡΙΑ

Παραγωγή: RECONSTRUCTING MEMORIES ΑΜΚΕ

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

ΙΣΟΔΙΑΦΟΡΟΙ (μυθοπλασία, παιδικό, animation)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Πατρίκιος Δημήτρης

Παραγωγή: Φ. ΓΚΑΒΑΛΟΥ - Γ. ΓΚΑΒΑΛΟΣ ΟΕ

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

ΚΥΨΕΛΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

Παραγωγή: ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ποσό προέγκρισης: 70.000€

ΜΑΡΜΑΡΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΣΕΡΦΑΣ, ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΟΥΤΣΙAΚΑΣ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΟΥΤΣΙAΚΑΣ

Παραγωγή: ΡΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (“NERATZOULA FILMS”)

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚIΤ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (μυθοπλασία, παιδικό, animation)

Σενάριο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΥΡΑΝΗ-ΜΑΟΥΝΗ

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ

Παραγωγή: FEELGOOD PRODUCTIONS ΜΟΝ.IKE

Ποσό προέγκρισης: 310.200€

Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΘΑΝΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

Σκηνοθεσία: ΘΑΝΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ

Παραγωγή: OHMYDOG ΦΙΛΜ PRODUCTIONS E.E.

Ποσό προέγκρισης: 90.000€

ΟΥΤΕ ΙΕΡΟ ΟΥΤΕ ΟΣΙΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΦΑΙΔΡΑ ΒΟΚΑΛΗ

Παραγωγή: FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

ΠΑΝΗΓΥΡΙ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΤΣΟΥ

Παραγωγή: ΔΑΦΝΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Ποσό προέγκρισης: 70.000€

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Παραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (“KYMATA FILMS”)

Ποσό προέγκρισης: 90.000€

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ. (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία: ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Παραγωγή: RFLX EE

Ποσό προέγκρισης: 350.000€

ΨΕΙΡΕΣ (μυθοπλασία, παιδικό)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΛΕΟΥΣΗ

Παραγωγή: MARNI FILMS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ

Ποσό προέγκρισης: 270.000€

DEVELOPMENT

Ενισχύονται 6 σχέδια με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 70.000€:

GLOW UP (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: RIVER SEA FILMS Ε.Ε.

Ποσό έγκρισης: 10.000€

STAY BACK (ντοκιμαντέρ, animation)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Παραγωγή: ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Ποσό έγκρισης: 15.000€

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιώργος Κραββαρίτης

Παραγωγή: ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (“ECTYPE FILMS “)

Ποσό έγκρισης: 10.000€

ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Παραγωγή: ΠΛΑΝΚΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ποσό έγκρισης: 10.000€

ΤΖΙΜΑΚΟΣ – ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ AΝΚΟΡ (ντοκιμαντέρ, animation)

Σενάριο: XΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ

Σκηνοθεσία: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ

Παραγωγή: ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΕ

Ποσό έγκρισης: 15.000€

ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΗΡΑ ΝΤΙΚΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΑ) ΚΟΥΡΤΗ

Σκηνοθεσία: ΗΡΑ ΝΤΙΚΑ

Παραγωγή: ABCINEMA ΚΟΙΝΣΕΠ

Ποσό έγκρισης: 10.000€

ΓΡΑΦΗ

Ενισχύονται 15 σχέδια με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 65.521,60 €:

CLANDESTINE (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: FRENEL O.E.

Ποσό έγκρισης: 5.000€

MANI BITCH (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ

Παραγωγή: ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (“MERRICAT FILM”)

Ποσό έγκρισης: 7.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΑΙΩΝΙΟ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Παραγωγή: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Ποσό έγκρισης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΑΛΛΟΦΡΩΝ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΛΤΑ

Παραγωγή: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ (“KALIBU PRODUCTIONS”)

Ποσό έγκρισης: 5.000€

Ο ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΕΠΟΙΚΟΙ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΕΡΜΕΤΟ (μυθοπλασία, animation)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΥ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

MΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ ΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 6.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΟΛΑ ΧΑΜΕΝΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Παραγωγή: ΣΚΡΟΜΠΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ποσό έγκρισης: 5.000€

ΠΟΝΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ (ΑΦΜ: 126633380)

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ - Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Παραγωγή: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (“FRACTAL PRODUCTIONS”)

Ποσό έγκρισης: 4.000€

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ ΤΣΑΜΑΤΗ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 4.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (ΑΦΜ: 148647229)

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 5.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%

ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΑΘΙΑ (μυθοπλασία, παιδικό, animation)

Σενάριο: ΦΩΤΗΣ ΔΟΥΣΟΣ

Σκηνοθεσία: ΝΑΝΣΥ (ΑΘΑΝΑΣΙΑ) ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ

Παραγωγή: -

Ποσό έγκρισης: 6.000€ πλέον εργοδοτικών εισφορών 20,38%