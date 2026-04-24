Το ΕΚΚΟΜΕΔ ανακοινώνει ότι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Cash Rebate Greece 2026 ανοίγει για νέες υποβολές την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατανομή Πόρων:

Στο καθεστώς CRGR-FTV για το 2026, θα διατεθούν 88.000.000 €. Η κατανομή σε Δράσεις αναφορικά με τις κατηγορίες οπτικοακουστικών έργων και τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 164085 (ΦΕΚ Β’ 2205/20.04.2026).

Στο καθεστώς CRGR-Animate & ΑR/VR, με έναρξη το 2026 θα διατεθούν 10.000.000 € μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Παράλληλα, ποσό ύψους 2.000.000 € θα διατεθεί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και παραγωγής ψηφιακών παιχνιδιών (Video games - VGD). Το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Συνολικά η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για το 2026 ανέρχεται σε 100.000.000 €, ενισχύοντας την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, της δημιουργικής οικονομίας καθώς και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν τους φακέλους υποβολής τους, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο πλέον αποτυπώνεται στις παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

ΚΥΑ CRGR - FTV υπ’αριθμ. 607434 (ΦΕΚ Β’ 87/14.01.2026), όπως τροποποιείται με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 140524 (ΦΕΚ Β’ 2204/20.4.2026)

ΚΥΑ CRGR-Animate υπ' αριθμ. 2994 (ΦΕΚ Β' 84/14.01.2026), όπως τροποποιείται με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 140537 (ΦΕΚ Β' 2207/20.04.2026)

ΚΥΑ Κατανομής του ετήσιου προύπολογισμού του Cash Rebate Greece για το έτος 2026, υπ'αριθμ. 164085 (ΦΕΚ Β' 2205/20.04.2026)

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ήδη από το Α’ τρίμηνο του 2026, οι συνολικές πληρωμές του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. έχουν ξεπεράσει τα 300.000.000 €, με τα αναλυτικά στοιχεία διαθέσιμα στο Παρατηρητήριο (Στατιστικά-Δεδομένα) στην ιστοσελίδα του φορέα.