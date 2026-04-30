Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει στη στήριξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και προάγοντας τη συμπερίληψη ανακοινώνει την έναρξη του νέου Σχεδίου Δράσης «Αυτισμός και Δημιουργικότητα», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της οπτικοακουστικής παραγωγής, καθώς και για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, της δικτύωσης και της εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει στη στήριξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει παραγωγή περιεχομένου, εκστρατείες επιρροής (Impact Campaigns), εκστρατείες ευαισθητοποίησης (Awareness Campaigns) και δράσεις δικτύωσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης, της επαγγελματικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της συμπερίληψης.

Ο κινηματογράφος και τα οπτικοακουστικά μέσα αναδεικνύονται ως ισχυρά εργαλεία έκφρασης και επικοινωνίας, επιτρέποντας σε άτομα με αυτισμό να αποτυπώσουν σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες με εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους. Η ενεργή συμμετοχή σε διαδικασίες όπως η συγγραφή σεναρίου, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία και το μοντάζ ενισχύει δεξιότητες όπως η φαντασία, η συγκέντρωση, η οπτική αντίληψη και η επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και την προσωπική ενδυνάμωση.

Ταυτόχρονα, οι αφηγήσεις που προκύπτουν από την εμπειρία του αυτισμού συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στη μείωση στερεοτύπων και στην προώθηση της κατανόησης της νευροδιαφορετικότητας. Η διαφορετική οπτική και αισθητική προσεγγίζεται ως πηγή καινοτομίας και δημιουργικής εξέλιξης, με δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στον σύγχρονο πολιτιστικό τομέα.

Το Σχέδιο Δράσης για το 2026 λειτουργεί στο ανανεωμένο πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων επαγγελματιών, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια πολιτιστική παραγωγή και τη διεθνή προβολή της ελληνικής δημιουργίας.

Άξονες Δράσης

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Υποστήριξη δημιουργίας κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων που ενισχύουν τη συμπερίληψη ατόμων με αυτισμό. Δράσεις εξωστρέφειας, εκστρατείες επιρροής και ευαισθητοποίησης, καθώς και ενίσχυση της ανάπτυξης κοινού. Εκπαιδευτικές δράσεις για το ευρύ κοινό και μαθητές, καθώς και δράσεις κατάρτισης ατόμων με αυτισμό για την επαγγελματική τους ένταξη στις δημιουργικές βιομηχανίες.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 250.000€ και κατανέμεται ως εξής:

Έως 100.000€ για την υποστήριξη δημιουργίας έργων

Έως 75.000€ για δράσεις εξωστρέφειας και καμπάνιες

Έως 75.000€ για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Απρίλιο 2026 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2026.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Απριλίου 2026 έως και την 1η Δεκεμβρίου 2026 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:



https://e-services.ekkomed.gr/