Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια νέων ευκαιριών για την ελληνική δημιουργική βιομηχανία, μέσα από πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Netflix.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ και το Netflix κάνουν το επόμενο βήμα της συνεργασίας τους, υλοποιώντας το πρώτο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Έλληνες δημιουργούς. Σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο οργανισμοί, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια νέων ευκαιριών για την ελληνική δημιουργική βιομηχανία, μέσα από πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Netflix.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει σε 50 Ελληνίδες και Έλληνες επαγγελματίες δημιουργούς (25 σεναριογράφους και 25 σκηνοθέτες) δωρεάν πρόσβαση, ενός έτους, στην Πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά video tutorials, masterclasses, μεθοδολογίες ανάπτυξης και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πόρους που έχουν δημιουργηθεί από showrunners, σεναριογράφους, σκηνοθέτες και δημιουργικά στελέχη του Netflix.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης του βιογραφικού και του portfolio των υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά κατά την περίοδο από 28 Μαΐου 2026 έως 10 Ιουνίου 2026.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από καταξιωμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου, μεταξύ των οποίων είναι οι: Διονύσης Σαμιώτης, Φένια Κοσοβίτσα, Στέλιος Κοτιώνης, Τόνια Σωτηροπούλου, Κατερίνα Μπέη, Βαρδής Μαρινάκης, Βασίλης Κεκάτος κ.α.

Η συνεργασία μεταξύ του ΕΚΚΟΜΕΔ και του Netflix στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ελληνικού κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού οικοσυστήματος. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού — την οποία υλοποιεί συστηματικά το ΕΚΚΟΜΕΔ — για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής.

Μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της δικτύωσης και της σύνδεσης με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς, επενδύεται το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας και ενισχύεται ολιστικά ολόκληρο το δημιουργικό οικοσύστημα: από την εκπαίδευση και την ανάπτυξη περιεχομένου έως τη βιώσιμη παραγωγή.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της ενιαίας πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ Greece on Screen https://e-services.ekkomed.gr/