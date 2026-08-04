Διευρύνεται το φάσµα των επιδοτήσεων - Νέοι κανόνες, πολιτιστικά κριτήρια και επαγγελµατική λειτουργία της αγοράς.

Σε µια νέα περίοδο εισέρχεται η ελληνική τηλεοπτική και οπτικοακουστική παραγωγή, καθώς το υπό διαβούλευση πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού προβλέπει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτούνται τα τηλεοπτικά προγράµµατα µέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Ποιες παραγωγές θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του σχεδίου νόµου, επιλέξιµα µπορούν να είναι έργα κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής µυθοπλασίας, παραγωγές κινουµένων σχεδίων, ντοκιµαντέρ, έργα µεταπαραγωγής, πολυεπεισοδιακές σειρές και προγράµµατα δραµατοποιηµένης πραγµατικότητας.

Για τις σειρές µυθοπλασίας έως 16 επεισοδίων προβλέπεται ελάχιστη εγχώρια επιλέξιµη δαπάνη 80.000 ευρώ ανά επεισόδιο. Για τις σειρές 17 επεισοδίων και άνω, το αντίστοιχο ποσό ορίζεται στις 30.000 ευρώ ανά παραγόµενο επεισόδιο, ενώ για τα προγράµµατα δραµατοποιηµένης πραγµατικότητας διαµορφώνεται στις 20.000 ευρώ ανά επεισόδιο.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ένταξη τηλεοπτικών προγραµµάτων πολιτιστικού, επιµορφωτικού ή ψυχαγωγικού περιεχοµένου, καθώς και τηλεπαιχνιδιών και διαγωνιστικών παραγωγών που προάγουν τον ελληνικό ή τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ελάχιστη εγχώρια επιλέξιµη δαπάνη προβλέπεται να ανέρχεται στις 35.000 ευρώ ανά επεισόδιο.

Παράλληλα, µε δαπάνη τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά επεισόδιο, θα µπορούν να χρηµατοδοτούνται προγράµµατα που αναδεικνύουν την πολιτιστική και κοινωνική ποικιλοµορφία της χώρας ή ευαισθητοποιούν το κοινό για ζητήµατα όπως η υπογεννητικότητα, η αποκέντρωση, η ερήµωση της υπαίθρου, η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται τηλεπαιχνίδια γνώσεων και προγράµµατα που προάγουν την ελληνική γλώσσα, την ορθή χρήση της, τον λεξιλογικό της πλούτο και την ιστορία της.

Το νέο πλαίσιο αναγνωρίζει, επίσης, ως επιλέξιµη την τεκµηριωµένη προσαρµογή διεθνών τηλεοπτικών formats στην ελληνική πραγµατικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι ένα διεθνές πρόγραµµα δεν αποκλείεται αυτοµάτως από τη χρηµατοδότηση, αρκεί η ελληνική του εκδοχή να αποκτά ουσιαστικό πολιτιστικό, κοινωνικό ή δηµιουργικό περιεχόµενο και να µην αποτελεί απλώς µια µηχανική αντιγραφή.

Τι δεν θα επιδοτείται

Το σχέδιο νόµου θέτει παράλληλα σαφή όρια. Από τα καθεστώτα ενίσχυσης αποκλείονται οι ειδησεογραφικές και ενηµερωτικές εκποµπές, οι αθλητικές µεταδόσεις και ανασκοπήσεις, τα διαφηµιστικά µηνύµατα, οι τηλεπωλήσεις και τα προγράµµατα που συνδέονται µε τυχερά παιχνίδια ή στοιχηµατισµό.

∆εν προβλέπεται επίσης χρηµατοδότηση για βιντεοσκοπηµένες ή κινηµατογραφηµένες παραστάσεις θεάτρου, όπερας, χορού και µουσικής, όταν πρόκειται ουσιαστικά για απλή καταγραφή µιας ήδη υφιστάµενης καλλιτεχνικής διοργάνωσης.

Αποκλείονται ακόµη παραγωγές που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή προωθούν διακρίσεις, καθώς και προγράµµατα µε πορνογραφικό περιεχόµενο.

Στην περίπτωση των reality και των διαγωνιστικών εκποµπών, το κριτήριο είναι σαφές: το αποτέλεσµα πρέπει να εξαρτάται κυρίως από τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα ταλέντα ή τις ικανότητες των συµµετεχόντων και όχι αποκλειστικά από την τύχη ή την κλήρωση. Επιπλέον, θα πρέπει να τεκµηριώνεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας του προγράµµατος.

Δυνατότητα συνδυασµού χρηµατοδοτήσεων

Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι ότι επενδυτικά σχέδια του προγράµµατος Cash Rebate Greece - CRGR θα µπορούν, υπό όρους, να συνδυάζονται µε άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

Η συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί κατά κανόνα να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής. Το ποσοστό µπορεί να φθάνει το 60% για διασυνοριακές παραγωγές και, σε ειδικές περιπτώσεις δύσκολων οπτικοακουστικών έργων, ακόµη και το 100%, σύµφωνα µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που εφαρµόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, για µεγάλες διεθνείς παραγωγές µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 8 εκατ. ευρώ, προβλέπεται η δυνατότητα αποδοχής παραστατικών από εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού για συγκεκριµένες βασικές δηµιουργικές αµοιβές, όπως εκείνες του σκηνοθέτη και των δύο πρωταγωνιστικών ρόλων. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη έχει στόχο να κάνει την Ελλάδα περισσότερο ανταγωνιστική στη διεκδίκηση µεγάλων διεθνών παραγωγών, οι οποίες συνοδεύονται από υψηλές αµοιβές δηµιουργών και πρωταγωνιστών που συχνά τιµολογούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας.