Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοινώνει τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 1.025.502,60€ σε 22 κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την περίοδο 2025Β (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31.12.2025). Αναλυτικά τα αποτελέσματα, ανά στάδιο προγράμματος:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ υποβλήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα επιλέξιμα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χορηγείται προέγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 915.000€ στα παρακάτω έξι κινηματογραφικά σχέδια:
GRACELAND (μυθοπλασία)
Σενάριο- Σκηνοθεσία: Φαίδων Γκρέτσικος
Παραγωγή: LAIKA PRODUCTIONS Ε.Ε.
Ποσό: 250.000€
PIVOT (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασιλική Ντούλια
Παραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΝΕΖΗ
Προτεινόμενο ποσό: 45.000€
ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΓΗ (μυθοπλασία)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Δοξιάδης
Παραγωγή: DIGITAL PAN Α.Ε.
Ποσό: 250.000€
ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ZACKIE OH! (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Σοφία Φαραντάτου
Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.
Ποσό: 60.000€
ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ελένη Ζήκου
Παραγωγή: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ποσό: 60.000€
ΤΕΤΤΙΞ (μυθοπλασία, παιδικό)
Σενάριο: Κώστας Βραχνός, Στέλλα Σερέφογλου
Σκηνοθεσία: Στέλλα Σερέφογλου
Παραγωγή: OPEN BORDERS ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.
Ποσό: 250.000€
DEVELOPMENT
Στο στάδιο DEVELOPMENT υποβλήθηκαν συνολικά εννέα επιλέξιμα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 50.000€ στις παρακάτω πέντε προτάσεις:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Έμμα Δοξιάδη
Παραγωγή: EVERYBODIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 10.000€
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ (μυθοπλασία)
Σενάριο: Γιάννης Μπερέτσος, Κωνσταντίνος Γλύκαντζης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπερέτσος
Παραγωγή: INNERWAVE MON IKE
Ποσό: 10.000€
ΜΑΡΜΑΡΟ (μυθοπλασία)
Σενάριο: Βαγγέλης Σέρφας, Δημήτρης Μουτσιάκας
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουτσιάκας
Παραγωγή: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ποσό: 10.000€
ΡΑΠ ΝΤΙΒΕΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο: Σίλβια Τσομπανάκη, Κομποτης Παναγιώτης
Σκηνοθεσία: Σίλβια Τσομπανάκη, Κομπότης Παναγιώτης
Παραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Μ.Κ.Ε.
Ποσό: 10.000€
ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Άννα Σαρίδη
Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.
Ποσό: 10.000€
ΓΡΑΦΗ
Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα πέντε επιλέξιμα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 60.502,60€ στις παρακάτω έντεκα προτάσεις:
AFTERIMAGE OF A GHOST RUNNING (μυθοπλασία)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου
Παραγωγή: MARNI FILMS
Ποσό: 5.000€
INNER SEA (μυθοπλασία)
Σενάριο: Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Mariangela Ciccarello
Σκηνοθεσία: Marinangela Ciccarello
Παραγωγή: EMPTY SQUARE ΑΜΚΕ
Ποσό: 7.000€
PRETTY CLOSE (μυθοπλασία)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σοφία Σφυρή
Ποσό: 6.019€
WINTERBERRIES (μυθοπλασία)
Σενάριο: Γλυκερία Πατραμάνη
Σκηνοθεσία: Valentin Stejskal
Ποσό: 6.019€
WIT WAN VOICE (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γεωργακόπουλος
Παραγωγή: ABCinema ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Ποσό: 4.000€
ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ (μυθοπλασία)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεώργιος Αγγελόπουλος
Παραγωγή: NAP NOT A PROJECT ΑΜΚΕ
Ποσό: 5.000€
ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΥΝΝΕΦΟ (μυθοπλασία)
Σενάριο: Δέσποινα Κούρτη, Βαγγέλης Σέρφας
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Κούρτη
Παραγωγή: Γεώργιος Πατεράκης
Ποσό: 7.000€
ΜΗΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΩ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ (μυθοπλασία)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ιωάννα Τσιλιλή
Ποσό: 6.019€
ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΗΡΕΜΙΑ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρινόπουλος
Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ποσό: 4.815,20€
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κραββαρίτης
Παραγωγή: Γιώργος Κραββαρίτης
Ποσό: 4.815,20€
Η ΦΙΞΕΡ ΤΗΣ (ντοκιμαντέρ)
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μαρία Σιδηροπούλου
Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.
Ποσό: 4.815,20€