Στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την περίοδο 2025Β

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Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοινώνει τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 1.025.502,60€ σε 22 κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ κατά την περίοδο 2025Β (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31.12.2025). Αναλυτικά τα αποτελέσματα, ανά στάδιο προγράμματος:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ υποβλήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα επιλέξιμα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χορηγείται προέγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 915.000€ στα παρακάτω έξι κινηματογραφικά σχέδια:

GRACELAND (μυθοπλασία)

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Φαίδων Γκρέτσικος

Παραγωγή: LAIKA PRODUCTIONS Ε.Ε.

Ποσό: 250.000€

PIVOT (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασιλική Ντούλια

Παραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΝΕΖΗ

Προτεινόμενο ποσό: 45.000€

ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΓΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Δοξιάδης

Παραγωγή: DIGITAL PAN Α.Ε.

Ποσό: 250.000€

ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ZACKIE OH! (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Σοφία Φαραντάτου

Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.

Ποσό: 60.000€

ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Ελένη Ζήκου

Παραγωγή: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ποσό: 60.000€

ΤΕΤΤΙΞ (μυθοπλασία, παιδικό)

Σενάριο: Κώστας Βραχνός, Στέλλα Σερέφογλου

Σκηνοθεσία: Στέλλα Σερέφογλου

Παραγωγή: OPEN BORDERS ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ε.Ε.

Ποσό: 250.000€

DEVELOPMENT

Στο στάδιο DEVELOPMENT υποβλήθηκαν συνολικά εννέα επιλέξιμα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 50.000€ στις παρακάτω πέντε προτάσεις:

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Έμμα Δοξιάδη

Παραγωγή: EVERYBODIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Γιάννης Μπερέτσος, Κωνσταντίνος Γλύκαντζης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπερέτσος

Παραγωγή: INNERWAVE MON IKE

Ποσό: 10.000€

ΜΑΡΜΑΡΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Βαγγέλης Σέρφας, Δημήτρης Μουτσιάκας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουτσιάκας

Παραγωγή: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ποσό: 10.000€

ΡΑΠ ΝΤΙΒΕΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Σίλβια Τσομπανάκη, Κομποτης Παναγιώτης

Σκηνοθεσία: Σίλβια Τσομπανάκη, Κομπότης Παναγιώτης

Παραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Μ.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Άννα Σαρίδη

Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΓΡΑΦΗ

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα πέντε επιλέξιμα σχέδια. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 60.502,60€ στις παρακάτω έντεκα προτάσεις:

AFTERIMAGE OF A GHOST RUNNING (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου

Παραγωγή: MARNI FILMS

Ποσό: 5.000€

INNER SEA (μυθοπλασία)

Σενάριο: Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Mariangela Ciccarello

Σκηνοθεσία: Marinangela Ciccarello

Παραγωγή: EMPTY SQUARE ΑΜΚΕ

Ποσό: 7.000€

PRETTY CLOSE (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σοφία Σφυρή

Ποσό: 6.019€

WINTERBERRIES (μυθοπλασία)

Σενάριο: Γλυκερία Πατραμάνη

Σκηνοθεσία: Valentin Stejskal

Ποσό: 6.019€

WIT WAN VOICE (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γεωργακόπουλος

Παραγωγή: ABCinema ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ποσό: 4.000€

ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γεώργιος Αγγελόπουλος

Παραγωγή: NAP NOT A PROJECT ΑΜΚΕ

Ποσό: 5.000€

ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΥΝΝΕΦΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Δέσποινα Κούρτη, Βαγγέλης Σέρφας

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Κούρτη

Παραγωγή: Γεώργιος Πατεράκης

Ποσό: 7.000€

ΜΗΝ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΩ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ιωάννα Τσιλιλή

Ποσό: 6.019€

ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΗΡΕΜΙΑ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρινόπουλος

Παραγωγή: THYELLA PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ποσό: 4.815,20€

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κραββαρίτης

Παραγωγή: Γιώργος Κραββαρίτης

Ποσό: 4.815,20€

Η ΦΙΞΕΡ ΤΗΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Μαρία Σιδηροπούλου

Παραγωγή: THUNDERBIRD PRODUCTIONS Ο.Ε.

Ποσό: 4.815,20€