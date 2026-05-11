Στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΑΣΙΚΟ (περίοδος 2025Β)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση προεγκρίσεων και εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 1.030.374,80€ σε 20 κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΑΣΙΚΟ κατά την περίοδο 2025Β (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31.12.2025). Αναλυτικά τα αποτελέσματα, ανά στάδιο προγράμματος:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ υποβλήθηκαν συνολικά είκοσι επιλέξιμα σχέδια (εννέα μυθοπλασίας και έντεκα ντοκιμαντέρ). Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χορηγείται προέγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 910.000€ στα παρακάτω πέντε κινηματογραφικά σχέδια:

ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΑ (Μυθοπλασία)

Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

Σενάριο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΕΝΤΖΗ & ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό: 350.000€

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (Ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΜΠΑΔΗΜΑ

Παραγωγή: GOOD ATTITUDE E.E.

Ποσό: 60.000€

ΘΕΡΟΣ (Μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΡΗΝΙΩ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

Παραγωγή: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό: 350.000€

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΙΠΟΤΑ (Ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Παραγωγή: ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Ποσό: 72.000€

ΤΟ ΤΑΒΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ

Παραγωγή: Λ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (“NOMAD PROJECTS”)

Ποσό: 78.000€

DEVELOPMENT

Στο στάδιο DEVELOPMENT υποβλήθηκαν συνολικά δεκαεπτά επιλέξιμα σχέδια (έντεκα μυθοπλασίας και έξι ντοκιμαντέρ). Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 65.000€ στις παρακάτω έξι προτάσεις:

HOME.FIRE (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ, MARIA DEL MAR RODRIGUEZ YEBRA

Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Παραγωγή: ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ “AR PRODUCTIONS”

Ποσό: 10.000 €

THE HALLUCINATIONS (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ANDREA GATOPOULOS

Παραγωγή: HERETIC Ε.Π.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΝΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΝΑΣ

Παραγωγή: ASTERISK Ε.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΚΟΥΚΙΤΣΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΑΡΑΝ ΧΙΟΥΖ, ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Παραγωγή: ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.

Ποσό: 10.000€

ΠΙΚΕΚΟ (μυθοπλασία, παιδικό)

Σενάριο: ΙΡΙΣ ΜΠΑΓΛΑΝΕΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ

Σκηνοθεσία: ΙΡΙΣ ΜΠΑΓΛΑΝΕΑ

Παραγωγή: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ “WILD AT HEART”

Ποσό: 10.000€

ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ (ντοκιμαντέρ, animation)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΟΥΔΑΣ

Παραγωγή: ΦΙΛΜΙΚΗ Α.Ε.

Ποσό: 15.000€

ΓΡΑΦΗ

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ υποβλήθηκαν συνολικά σαράντα επιλέξιμα σχέδια (τριάντα δύο μυθοπλασίας και οκτώ ντοκιμαντέρ). Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χορηγείται έγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 55.374,80€ στις παρακάτω εννέα προτάσεις (επτά μυθοπλασίας και δύο ντοκιμαντέρ):

ΛΟΥ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

Ποσό: 6.019€

ΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΧΑΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ποσό: 7.222,80€

ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ποσό: 7.222,80€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΚΑΨΑΛΗ

Ποσό: 4.815,20€

ΠΑΓΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ποσό: 6.019€

ΣΗΜΕΙΟ Α (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Παραγωγή: ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ “TARTARUGA FILMS”

Ποσό: 4.815,20€

Η ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Ποσό: 6.019€

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ποσό: 6.019€

ΧΕΙΜΩΝΑΝΘΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

Σκηνοθεσία: ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

Παραγωγή: ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. - “POMEGRANATE FILMS 2”

Ποσό: 7.222,80€