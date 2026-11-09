Στο πλαίσιο του προγράμματος υποβλήθηκαν συνολικά 24 επιλέξιμα κινηματογραφικά έργα (17 ντοκιμαντέρ και 7 μυθοπλασίας).

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 249.000 € στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ 2026 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών 30.6.2026).

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποβλήθηκαν συνολικά 24 επιλέξιμα κινηματογραφικά έργα (17 ντοκιμαντέρ και 7 μυθοπλασίας). Συστάθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης από τη “δεξαμενή” των εγκεκριμένων Αναγνωστών του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. η οποία, αφού παρακολούθησε τα επιλέξιμα έργα και εξέτασε τους φακέλους υποψηφιότητάς τους, συνεδρίασε και κατέληξε ομόφωνα σε μία αξιολογική σειρά κατάταξης. Αναλυτικά, παρακάτω τα αποτελέσματα, ανά κατηγορία οικονομικής συμμετοχής:

(i) Χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης:

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νικόλαος Κορνήλιος

Παραγωγή: ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ποσό έγκρισης: 100.000 €

(ii) Ενίσχυση, παραχωρώντας στο Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. δικαιώματα χρήσης για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς:

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Φρέντυ Βιανέλλης

Παραγωγή: MODIANO ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ποσό έγκρισης: 25.000€

ΒΑΓΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Θωμάς Σίδερης

Παραγωγή: ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (“OROS FILMS”)

Ποσό έγκρισης: 25.000€

ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΤΑΜΟ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μάρκος Χολέβας

Παραγωγή: LONG RUN I.K.E.

Ποσό έγκρισης: 25.000€

ΜΑΙΡΗ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γιάννης Γαϊτανίδης, Περσεφόνη Μήλιου

Παραγωγή: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΗΛΙΟΥ

Ποσό έγκρισης: 25.000€

MATI 23.07 (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μαρία Άννα Κακαουνάκη

Παραγωγή: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΙΚΕ

Ποσό έγκρισης: 25.000€

ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΟΥ ΕΙΔΩΛΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας

Παραγωγή: ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (“Dangerous Productions”)

Ποσό έγκρισης: 24.000€