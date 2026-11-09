Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας ανακοίνωσε τη χορήγηση εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους 249.000 € στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ 2026 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών 30.6.2026).
Στο πλαίσιο του προγράμματος υποβλήθηκαν συνολικά 24 επιλέξιμα κινηματογραφικά έργα (17 ντοκιμαντέρ και 7 μυθοπλασίας). Συστάθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης από τη “δεξαμενή” των εγκεκριμένων Αναγνωστών του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. η οποία, αφού παρακολούθησε τα επιλέξιμα έργα και εξέτασε τους φακέλους υποψηφιότητάς τους, συνεδρίασε και κατέληξε ομόφωνα σε μία αξιολογική σειρά κατάταξης. Αναλυτικά, παρακάτω τα αποτελέσματα, ανά κατηγορία οικονομικής συμμετοχής:
(i) Χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης:
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νικόλαος Κορνήλιος
Παραγωγή: ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ποσό έγκρισης: 100.000 €
(ii) Ενίσχυση, παραχωρώντας στο Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. δικαιώματα χρήσης για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Φρέντυ Βιανέλλης
Παραγωγή: MODIANO ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Ποσό έγκρισης: 25.000€
ΒΑΓΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Θωμάς Σίδερης
Παραγωγή: ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (“OROS FILMS”)
Ποσό έγκρισης: 25.000€
ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΤΑΜΟ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μάρκος Χολέβας
Παραγωγή: LONG RUN I.K.E.
Ποσό έγκρισης: 25.000€
ΜΑΙΡΗ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γιάννης Γαϊτανίδης, Περσεφόνη Μήλιου
Παραγωγή: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΗΛΙΟΥ
Ποσό έγκρισης: 25.000€
MATI 23.07 (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μαρία Άννα Κακαουνάκη
Παραγωγή: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΙΚΕ
Ποσό έγκρισης: 25.000€
ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΟΥ ΕΙΔΩΛΟ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας
Παραγωγή: ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (“Dangerous Productions”)
Ποσό έγκρισης: 24.000€