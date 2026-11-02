Από απόψε Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 22:00, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, το κανάλι διαμορφώνει ειδικό πρόγραμμα για την εκλογική αναμέτρηση

Με έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές, απευθείας συνδέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναλύσεις ειδικών, το ΕΡΤnews καλύπτει τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές και τη μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Από απόψε Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 22:00, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, το ενημερωτικό κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης διαμορφώνει ειδικό πρόγραμμα για την εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει τα περιθώρια άσκησης πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στο δεύτερο μισό της θητείας του.

Στην πρώτη γραμμή της κάλυψης βρίσκονται οι ανταποκρίτριες του ΕΡΤnews στις ΗΠΑ, Λένα Αργύρη και Γεωργία Γαραντζιώτη, και ο διπλωματικός συντάκτης και απεσταλμένος του καναλιού, Νίκος Μελέτης. Με ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ μεταφέρουν τις εξελίξεις, το κλίμα της αναμέτρησης και τις αντιδράσεις από τα στρατηγεία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

Το πρόγραμμα των ειδικών εκπομπών

Απόψε, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα, ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το διακύβευμα της κάλπης, τις κρίσιμες αναμετρήσεις και τα σενάρια για την επόμενη ημέρα.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα, ο Σωτήρης Δανέζης παρακολουθεί την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας και την αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα.

Αμέσως μετά, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη έως τις 05:00, η Αδαμαντία Λιόλιου και ο Αντώνης Φουρλής παρουσιάζουν την εκλογική βραδιά, με συνεχή ροή αποτελεσμάτων, απευθείας συνδέσεις και αναλύσεις για τη διαμόρφωση των συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα, ο Γιώργος Κουβαράς αναλύει την εικόνα που διαμορφώνεται από την κάλπη, τις πολιτικές αντιδράσεις και τις συνέπειες του αποτελέσματος για τις ΗΠΑ και τον κόσμο.

Ο Μάκης Πολλάτος και η Ιουλία Βελισσαράτου παρουσιάζουν ειδικές εκπομπές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 3 και της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, από τις 02:00 έως τις 04:00.

Το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΕΡΤnews, με επικεφαλής την Άννα Παπασωτηρίου, παρακολουθεί διαρκώς τη ροή των εξελίξεων, διασταυρώνει τις πληροφορίες και αναδεικνύει τις πολιτικές και διεθνείς προεκτάσεις της εκλογικής αναμέτρησης. Στην κάλυψη συμμετέχει το δίκτυο ανταποκριτών του καναλιού σε Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Κωνσταντινούπολη, Κάιρο και Λευκωσία, μεταφέροντας τις διεθνείς αντιδράσεις και αναλύοντας τον αντίκτυπο της αμερικανικής κάλπης. Η κάλυψη της εκλογικής αναμέτρησης θα είναι συνεχής και από το ενημερωτικό ραδιόφωνο ΕΡΤnews Radio 105,8, καθώς και από το ertnews.gr, με όλες τις εξελίξεις.