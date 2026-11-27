Έξι νέες σειρές μυθοπλασίας προστίθενται στη συλλογή του ERTFLIX, φέρνοντας στις οθόνες σας συναρπαστικές ιστορίες από διαφορετικούς κόσμους και εποχές. Από τον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας και του οργανωμένου εγκλήματος μέχρι αστυνομικά μυστήρια, δικαστικά δράματα και ιστορίες εποχής, οι νέες αφίξεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τηλεοπτικών ειδών και αφηγηματικών διαδρομών.

«Πράκτορας Χάμιλτον / Agent Hamilton»

(2020)

Μια συναρπαστική περιπέτεια κατασκοπίας με επικίνδυνες αποστολές, διεθνείς συνωμοσίες και προσωπικά διλήμματα η οποία διαδραματίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη! Ο Σουηδός μυστικός πράκτορας Καρλ Χάμιλτον αναλαμβάνει μια σειρά επικίνδυνων αποστολών με διεθνείς διασυνδέσεις, που τον οδηγούν από τη Γαλλική Ριβιέρα και τις Βρυξέλλες μέχρι την Πολωνία. Οκτώ επεισόδια, οργανωμένα σε τέσσερις αυτοτελείς ιστορίες, γεμάτες δράση, αγωνία και απρόβλεπτες ανατροπές. Ο Χάμιλτον προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην απαιτητική ζωή του ως μυστικός πράκτορας και στην προσωπική του ευτυχία. Ερωτευμένος με τη Λίκε έρχεται αντιμέτωπος με δύσκολα διλήμματα, καθώς το καθήκον και η αγάπη δεν συμβαδίζουν πάντα. Κάθε απόφασή του μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, τόσο για τον ίδιο όσο και για την ασφάλεια πλήθους ανθρώπων. Η σειρά βασίζεται στο λογοτεχνικό σύμπαν του Σουηδού συγγραφέα Γιαν Γκιγιού, δημιουργού των δημοφιλών κατασκοπικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον Καρλ Χάμιλτον.

Σκηνοθεσία: Έρικ Λέιγιουνμποργκ, Περ Χάνεφιορντ

Πρωταγωνιστούν: Γιάκομπ Όφτεμπρο, Φελίσε Γιάνκελ, Νίνα Ζαντζάνι, Γιέργκεν Θόρσον, Άνικα Χάλιν, Κρίστερ Χένρικσον, Πίτερ Άντερσον, Ξαβιέ Λεμέτρ, Γκρεγκορί Φιτουσί

«The Immortal / El Inmortal»

(2022)

Η άνοδος, η κυριαρχία και η πτώση ενός διαβόητου αρχηγού του υποκόσμου στη Μαδρίτη της δεκαετίας του ’90. Τη δεκαετία του ’90, η Μαδρίτη βρίσκεται υπό τον έλεγχο των «Μαϊάμι», μιας αδίστακτης εγκληματικής συμμορίας που κυριαρχεί στη διακίνηση κοκαΐνης και στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Το όνομά της προκαλεί φόβο, ενώ ο αρχηγός της, γνωστός ως «Αθάνατος», γίνεται μια από τις πιο διαβόητες φυσιογνωμίες του ισπανικού υποκόσμου.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Χοσέ Αντόνιο και την εντυπωσιακή άνοδό του στην κορυφή της εγκληματικής ιεραρχίας. Από ένας απλός διακινητής ναρκωτικών, μετατρέπεται σε αδίστακτο αρχηγό, αποφασισμένο να επεκτείνει την αυτοκρατορία του πέρα από τα σύνορα της Μαδρίτης, διεκδικώντας τον έλεγχο νέων περιοχών, όπως η Ίμπιζα. Καθώς η δύναμή του μεγαλώνει, οι συγκρούσεις με αντίπαλες συμμορίες, οι προδοσίες, η διαφθορά και οι αστυνομικές έρευνες απειλούν να καταστρέψουν όσα έχει χτίσει. Παράλληλα, οι προσωπικές του σχέσεις περιπλέκονται, καθώς η εξουσία, η φιλοδοξία και η βία καθορίζουν κάθε πτυχή της ζωής του.

Μια καθηλωτική ιστορία για την εξουσία, το χρήμα, την προδοσία και την επιβίωση, εμπνευσμένη από την κυριαρχία μιας πραγματικής εγκληματικής οργάνωσης και τη σκοτεινή ιστορία της Μαδρίτης τη δεκαετία του ’90. Στον κόσμο του εγκλήματος, η εξουσία κερδίζεται με αίμα και διατηρείται με κάθε τίμημα.

Σκηνοθεσία: Νταβίντ Ουγιόα, Ράφα Μοντεσίνος

Πρωταγωνιστούν: Άλεξ Γκαρθία, Μαρσέλ Μποράς, Εμίλιο Παλάθιος, Μαρία Ερβάς, Τερέσα Ριότ, Τζέισον Ντέι, Χον Κορταχαρένα, Κλαούντια Πινέδα, Φρανθίσκο Λορένθο

«Bergerac»

(2025)

Η σειρά επιστρέφει με μια σύγχρονη επανεκδοχή, ανανεώνοντας το κλασικό αστυνομικό μυστήριο και συστήνοντας ξανά στο κοινό έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ντετέκτιβ της βρετανικής τηλεόρασης. Βασισμένη στη δημιουργία του Ρόμπερτ Μπανκς Στιούαρτ, η πρωτότυπη σειρά προβλήθηκε από το BBC την περίοδο 1981-1991, με πρωταγωνιστή τον Τζον Νέτλς, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία της αστυνομικής μυθοπλασίας. Η σειρά απομακρύνεται από τη μορφή των αυτοτελών εβδομαδιαίων υποθέσεων και υιοθετεί μια πιο σύγχρονη, ενιαία αφηγηματική προσέγγιση.

Μέσα από έξι επεισόδια, ξεδιπλώνεται μία ολοκληρωμένη αστυνομική ιστορία, όπου το μυστήριο και η αγωνία συνδυάζονται με τη βαθύτερη σκιαγράφηση των χαρακτήρων και τις προσωπικές τους διαδρομές. Η ιστορία μάς συστήνει τον Τζιμ Μπερζεράκ σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της συζύγου του και τη μάχη του με τον αλκοολισμό. Όταν μια γυναίκα από μια εύπορη οικογένεια του Τζέρσεϊ βρίσκεται δολοφονημένη, ο Μπερζεράκ καλείται να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς του δαίμονες και να επιστρατεύσει ξανά τις αστυνομικές του ικανότητες, προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση. Με σύγχρονη αισθητική, έντονη ατμόσφαιρα και ανανεωμένη ματιά στο κλασικό αστυνομικό είδος, το BERGERAC συνδυάζει τη γοητεία της παραδοσιακής αστυνομικής ίντριγκας με μια πιο δυναμική και ανθρώπινη αφήγηση.

Μια αγαπημένη τηλεοπτική ιστορία επιστρέφει, φιλοδοξώντας να κερδίσει τόσο τους πιστούς φίλους της πρωτότυπης σειράς όσο και μια νέα γενιά τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι οι κλασικοί ήρωες και τα συναρπαστικά μυστήρια παραμένουν πάντα επίκαιρα.

Σκηνοθεσία: Κολμ ΜακΚάρθι, Σον Σπένσερ

Πρωταγωνιστούν: Ντέμιαν Μολόνι, Ζόι Γουαναμέικερ, Φίλιπ Γκλενίστερ, Πίπα Χέιγουντ, Ρόμπερτ Γκίλμπερτ, Σάσα Μπεχάρ, Τιμ Ρενούφ, Σελίν Άρντεν

«Σίνταρ Κόουβ / Cedar Cove»

(2013)

Βασισμένη στα μυθιστορήματα της Ντέμπι Μακόμπερ, η σειρά Cedar Cove σηματοδοτεί την πρώτη της πρωταγωνιστική εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά για τη σταρ του Χόλιγουντ Άντι ΜακΝτάουελ. Η Άντι ΜακΝτάουελ υποδύεται τη δικαστή Ολίβια Λόκχαρτ, μια γυναίκα που αποτελεί τον πυλώνα της κοινότητας στη γραφική παραθαλάσσια πόλη Σίνταρ Κόουβ, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως όλοι, όμως, έτσι κι εκείνη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα αναζητά την αγάπη και προσπαθεί να φροντίζει τον τόπο που αποκαλεί σπίτι της.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σκοτ

Πρωταγωνιστούν: Άντι ΜακΝτάουελ, Ντίλαν Νιλ, Μπρέναν Έλιοτ, Γουάντα Κάνον, Σάρα Σμιθ, Πόλα Σο

«Προσκύνημα/ Pilgrim»

(2014)

Μίνι σειρά 2 επεισοδίων. Ευρώπη του 14ου αιώνα. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενός πλούσιου Γερμανού εμπόρου, η Τίλλυ είναι αποφασισμένη να εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία. Η νεαρή γυναίκα ξεκινά ένα προσκύνημα προς το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου ο νεκρός πατέρας της ήθελε να ταφεί η καρδιά του.

Σκηνοθεσία: Φίλιπ Κάντελμπαχ

Πρωταγωνιστούν: Τζοσεφίνε Πρους, Τζέικομπ Μάτσενζ, Φόλκερ Μπρουχ, Ντίετμαρ Μπερ, Φρίντριχ φον Τουν, Ρόελαντ Βίεσνεκερ, Στίπε Έρτσεγκ

«Fallen»

(2023)

Η Ίρις είναι η νέα επικεφαλής του Τμήματος Ανεξιχνίαστων Υποθέσεων του Μάλμε. Μετά από μια προσωπική τραγωδία, εγκαταλείπει τη Στοκχόλμη και μετακομίζει στην μικρή πόλη Ύσταντ, δίπλα στη θάλασσα, όπου βρίσκεται το εξοχική της ετεροθαλούς αδελφής της. Όταν φτάνει στο Αστυνομικό Τμήμα, μια υπόθεση που είχε μπει στο αρχείο έρχεται ξανά στο προσκήνιο, ανατρέποντας τα πάντα. Πού κρύβεται άραγε η αλήθεια και ποιες θα είναι οι συνέπειες όταν αποκαλυφθεί;

Σκηνοθεσία: Καμίλα Άχλεγκεν, Μάρτιν Άσφαουγκ, Άλεξ Χάριτι

Πρωταγωνιστούν: Σοφία Χελίν, Χέντα Στίερνστιντ, Χάκαν Μπέγκσαν, Κάισα Έρανστ, Ζοακίμ Σάλκουϊστ, Λότεν Ρος, Πίτερ Γκάρντινερ, Χάνα Ούλεστραμ, Λαβ Λίντερ, Ινέζ Άντερσον