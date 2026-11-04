Το βιογραφικό θρίλερ που καταγράφει την αιματηρή άνοδο του Χοακίν Γκουζμάν στον υπόκοσμο των καρτέλ έρχεται από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 23:00 στην ελεύθερη συχνότητα της Ναυτεμπορικής.

Το βιογραφικό θρίλερ El Chapo, που καθήλωσε το παγκόσμιο κοινό με την ωμή του αλήθεια, θα προβάλλεται από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 23:00 και κάθε Σαββατοκύριακο από την ελεύθερη συχνότητα της Ναυτεμπορικής.

Η παραγωγή που έγινε instant talk-of-the-town και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τον απόλυτο ρεαλισμό και το θράσος της, ξεπερνά τα όρια της κλασικής αστυνομικής περιπέτειας, προσφέροντας μια διεισδυτική, αποκαλυπτική και ηλεκτρισμένη ματιά στον υπόκοσμο.

Βασισμένη σε μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα και πραγματικά γεγονότα, η σειρά καταγράφει την αιματηρή πορεία του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν. Από τις ημέρες που ήταν ένα χαμηλόβαθμο μέλος του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, μέχρι την ανάδειξή του σε έναν από τους πιο καταζητούμενους και ισχυρούς βαρόνους ναρκωτικών στον πλανήτη.

Μέσα από ένα καταιγιστικό χρονικό γεμάτο πολιτική διαφθορά, συνομωσίες και κινηματογραφικές αποδράσεις, ξετυλίγεται ένας αδυσώπητος πόλεμος ισχύος όπου οι συμμαχίες αλλάζουν με το πάτημα μιας σκανδάλης.

Σκληρές ανατροπές, καθηλωτικός ρυθμός και μία μεγάλη και εντυπωσιακή παραγωγή που προσφέρει premium τηλεοπτική εμπειρία, αποτυπώνοντας χωρίς φίλτρο το real-life δράμα.

Το El Chapo έρχεται αποκλειστικά στη Ναυτεμπορική TV και υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 23.00 στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής