Σε σχέση με το έτος 2024

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου για το έτος 2025.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά το έτος 2025, σε σχέση με το έτος 2024, παρατηρείται μείωση στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων κατά 11,7%, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το έτος 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 12,4% στις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων (Πίνακες 1 και 2, Γραφήματα 1 και 2).

Κατά το έτος 2025, σε σχέση με το έτος 2024, παρατηρείται μείωση κατά 8,8% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες περιοδικών, πλην των γυναικείων. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 σε σχέση με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 14,9% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών.