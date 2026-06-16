Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Πρώτη Δράση του Προγράμματος Μηχανισμού Χρηματοδότησης ΜΜΕ 2026 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων που υποβάλλονται από τις δικαιούχες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση Α' αφορά τη χρηματοδότηση της εισφοράς 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και την προβλεπόμενη προσαύξηση, και η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά τη Δράση Α'. Η Δράση Β', που αφορά την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εντύπων και υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, εξακολουθεί να έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2026.