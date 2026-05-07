Εγκαινίασε το ERT COSMOS, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης

Μια επίσκεψη μεγάλης ιστορικής σημασίας πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Η επίσκεψη έγινε σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθώς σηματοδότησε και την έναρξη λειτουργίας του ERT COSMOS. Μάλιστα, ήταν ο κ. Βαρθολομαίος που πάτησε το κουμπί για να βγει στον αέρα το νέο παγκόσμιο κανάλι της ΕΡΤ, ενώ λίγη ώρα αργότερα έστειλε μήνυμα «αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης, ελευθερίας και δικαιοσύνης, το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία του χριστιανισμού» προς όλο τον κόσμο από τα μικρόφωνα της «Φωνής της Ελλάδας», το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, έψαλε τη «Φήμη» του Οικουμενικού Πατριάρχου.

«Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», τον καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας στον Παναγιώτατο ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκαν στο Φανάρι, παρακάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να θεωρεί την ΕΡΤ δεύτερό του σπίτι.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος συνόδευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Studio C, όπου τον ανέμεναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας. Παρακολούθησαν ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της 35χρονης θητείας του Παναγιώτατου και απόλαυσαν από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, τους «Χαρταετούς», το υπέροχο ορχηστρικό μουσικό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη.

Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, συνέδεσε την επίσκεψη του Παναγιώτατου με τη συμπλήρωση 35 ετών του ιδίου στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

«Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία και αδιάκοπη προσπάθεια για την ειρήνη, την ενότητα και τον διάλογο. Μια πορεία που διακρίνεται για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, φυσικά, από τη σταθερή σας προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριάρχη και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη «αποτελεί για όλους μας πηγή έμπνευσης και ενισχύει τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε με συνέπεια και ευθύνη την ενημέρωση, τον πολιτισμό και τις αξίες που σφυρηλατούν την ενότητα του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο».

Συνέδεσε, δε, την παρουσία του με την έναρξη του ERT COSMOS, του νέου καναλιού που θα δίνει, όπως εξήγησε, τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. «Μαζί τους όμως», πρόσθεσε ο πρόεδρος, «θα μπορούν να παρακολουθούν και όλοι οι επισκέπτες της χώρας μας, καθώς και οι πολίτες σε κάθε γωνιά της υφηλίου, ακόμη και όσοι δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα».

Καταλήγοντας, κάλεσε τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να κηρύξει και επίσημα την έναρξη λειτουργίας του νέου καναλιού, για το οποίο ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε την ικανοποίησή του, καθώς, όπως εξήγησε, το νέο κανάλι επιλέγει για την ονομασία του την ελληνική λέξη «κόσμος», όπως πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν.

Και, με αφορμή την ονοματοδοσία του νέου καναλιού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι η ελληνική γλώσσα είναι οικουμενική, καθώς επηρέασε βαθύτατα άλλες γλώσσες και πολιτισμούς για αιώνες και ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της ήταν ορατή και στις επιστήμες. «Αυτή η πλούσια γλώσσα μας δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάσταστης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο» είπε και κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην ξεχνούν ότι η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι ό,τι πιο σημαντικό και οφείλουν να τη διαφυλάττουν.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στην ΕΡΤ, καθώς, όπως τόνισε, η προσφορά της ΕΡΤ αποτελεί «το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης εντός της Ελλάδας και του όπου γης Ελληνισμού».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά», συνέχισε ο ίδιος, «της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο με την καταγραφή και τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ζωής και εξέλιξης της κοινωνίας και των θεσμών της μέσα στον χρόνο».

Και κατέληξε: «Αυτή την προσφορά, που είναι αδύνατον να αποτιμηθεί σε χρήμα, καθώς είναι κτήμα της κοινωνίας αφού αντανακλά την ίδια την κοινωνία και τον οικουμενικό Ελληνισμό, οφείλουν όλοι να τη στηρίζουν, να την ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό της».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ δώρισε στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930, μια κίνηση που συγκίνησε ιδιαίτερα τον κ. Βαρθολομαίο, καθώς, όπως ανέφερε, του ξύπνησε μνήμες από το καφενείο του πατέρα του, όπου άκουγε μικρός τις ειδήσεις από ένα παρόμοιο ραδιόφωνο.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε στον Γιάννη Παπαδόπουλο ένα διακοσμητικό πιάτο από εργαστήριο της Νίκαιας της Βιθυνίας.

Πριν αναχωρήσει από το Ραδιομέγαρο, μετέβη στο newsroom του ΕΡΤnews και συνομίλησε με δημοσιογράφους, εξαίροντας το έργο και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

ERT COSMOS: Το διεθνές κανάλι της ΕΡΤ στη νέα εποχή

Ένα νέο δυναμικό κεφάλαιο για την ΕΡΤ σηματοδοτεί η έναρξη του ERT COSMOS, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για την ελληνική ομογένεια που αντικαθιστά την ERT WORLD.

Το ERT COSMOS θα ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια της ΕΡΤ. Θα αποτελέσει μια γέφυρα που θα φέρει πιο κοντά στη χώρα όλους εκείνους που αγαπούν την Ελλάδα και θα ήθελαν να συνδεθούν μαζί της, αλλά θα ενδυναμώσει και τους δεσμούς της με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Για πρώτη φορά το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης θα εκπέμπει επίγεια εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς θα βρίσκεται στη λίστα των καναλιών της τηλεόρασής μας, και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, αλλά και διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX. Παράλληλα, θα προσφέρει 24ωρη μετάδοση με αγγλικούς υπότιτλους, διευρύνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα στο περιεχόμενό του, καθιστώντας το διαθέσιμο σε ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ομογενείς μας.

Το πρόγραμμα του ERT COSMOS θα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, καθώς και επιλεγμένες παραγωγές από τα κανάλια της ΕΡΤ, πλαισιωμένες από νέες δημιουργίες.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η ελληνική μυθοπλασία, μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που προσεγγίζουν τη σύγχρονη καθημερινότητα και αποτυπώνουν ρεαλιστικές εικόνες της ελληνικής κοινωνίας για το διεθνές κοινό. Παράλληλα, το ERT COSMOS ενισχύει το περιεχόμενό του με μια ξεχωριστή ζώνη ελληνικού ντοκιμαντέρ, που παρουσιάζει παραγωγές τεκμηρίωσης, αναδεικνύοντας την ελληνική πραγματικότητα μέσα από τη ματιά δημιουργών που καταγράφουν και αφηγούνται τον κόσμο με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο.

Το ERT COSMOS αποτελεί το επόμενο βήμα σε μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης της ΕΡΤ με το κοινό του εξωτερικού και την ελληνική διασπορά, ενισχύοντας τον ρόλο του ως διεθνές σημείο αναφοράς για τον απόδημο ελληνισμό και για όσους παρακολουθούν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Με συνέπεια στην αποστολή του και προσανατολισμό στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός, η ενημέρωση και η δημιουργία παραμένουν προσβάσιμα και ορατά σε παγκόσμιο επίπεδο.