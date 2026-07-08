Έως και 65% η τηλεθέαση στα κανάλια της ΕΡΤ

Οι συγκλονιστικές αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ απογείωσαν την τηλεθέαση στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ που ξεπέρασε το 41% στα αντρικά κοινά.

Συνολικότερα, η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ, αλλά και το ERTFLIX για να παρακολουθήσουν όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και η ψηφιακή πλατφόρμα.

Από τις 11 Ιουνίου –ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης– έως και χθες 7 Ιουλίου, οι 96 αγώνες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ΕΡΤ1 έχουν κάνει μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο γενικό κοινό 18,5%, στο δυναμικό κοινό (18-54) 19,7% και στους άντρες 27,1%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η αθροιστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συντονίστηκε στα κανάλια της ΕΡΤ.

Εξαιρετική είναι και η απήχηση του Μουντιάλ στο ERTFLIX. Από τις 11/6 έως τις 7/7 το περιεχόμενο του Μουντιάλ έχει συγκεντρώσει 10.300.000 θεάσεις, με το 84,5% αυτών να προέρχεται από τις live μεταδόσεις (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ1 και ERT Mundial Live Stats). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 65% των views προέρχεται από κινητές συσκευές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης και στη mobile κατανάλωση περιεχομένου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας-Ισπανίας που μετέδωσε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και άγγιξε σε ένα λεπτό το 65% στο αντρικό κοινό.

Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 35,9% και στο δυναμικό κοινό το 40,1%. Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.199.000 τηλεθεατές. Στους τελευταίους προστίθενται και οι θεάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, που έφτασαν τις 500.000 μέσα από το ERTFLIX και τη live μετάδοση της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και μέσω του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats στο οποίο οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν στατιστικά στοιχεία και λήψεις από τέσσερις κάμερες.

Η δράση συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις των ομάδων που προκρίθηκαν στη φάση των «οκτώ». Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ για να παρακολουθήσετε τους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου:

Α’ προημιτελικός

Πέμπτη 9 Ιουλίου, 23:00 – Γαλλία-Μαρόκο (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Περιγραφή: Γιώργος Χαϊκάλης

Σχόλιο: Αλέξης Σπυρόπουλος

Β’ προημιτελικός

Παρασκευή 10 Ιουλίου, 22:00 – Ισπανία-Βέλγιο (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Περιγραφή: Ιωσήφ Νικολάου

Σχόλιο: Γιάννης Καραλής

Γ’ προημιτελικός

Σάββατο 11 Ιουλίου, 24:00 (ξημερώματα Κυριακής) – Νορβηγία-Αγγλία (ΕΡΤ1)

Περιγραφή: Γιώργος Χαϊκάλης

Σχόλιο: Αλέξης Σπυρόπουλος

Δ’ προημιτελικός

Κυριακή 12 Ιουλίου, 04:00 – Αργεντινή-Ελβετία (ΕΡΤ1)

Περιγραφή: Τάσος Κολλίντζας

Σχόλιο: Γιώργος Τραπεζανίδης