Το αφιέρωμα του ERTFLIX με τίτλο «Αποχαιρετισμός στη Μάρω Κοντού» είναι διαθέσιμο από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026.

Η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρως Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο ERTFLIX και με τη μετάδοση της εμβληματικής και βραβευμένης ταινίας «Η δε γυνή να φοβάται τον άνδρα» από την ΕΡΤ1 , αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 , στις 19:00 .

Ταινίες Σπουδές, σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις περιλαμβάνει το αφιέρωμα του ERTFLIX με τίτλο «Αποχαιρετισμός στο Μάρω Κοντού» που είναι διαθέσιμο από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 .

Μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρας της Μάρως Κοντού, το ξεχωριστό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας της δημόσιας τηλεόρασης αποτυπώνει το ταλέντο, τη λάμψη και την πορεία της μεγάλης ηθοποιού που άφησε ανεξάρτητο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και στον κινηματογράφο. κινηματογράφος. τηλεόρασις.

ΕΡΤ1

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στις 19:00

«Η δε γυνή να φοβάται τον άνδρα»

Κωμωδία, παραγωγή 1965

Σενάριο – σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβέλλας

Παίζουν: Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάρω Κοντού, Δέσπω Διαμαντίδου, Σταύρος Ξενίδης, Κατερίνα Γώγου, Κώστας Δούκας, Λιλή Παπαγιάννη, Δημήτρης Καλλιβωκάς

Διάρκεια : 100′

Υπόθεση: Ο Αντώνης Κοκοβίκος, διευθυντικό στέλεχος υπουργείου, ζούσε επί δέκα και πλέον χρόνια με μια φτωχή γυναίκα, την Ελένη. Αυταρχικός και σατράπης καθώς ήταν, της συμπεριφερόταν σαν να ήταν σκλάβα, αποφεύγοντας να τη γνωρίσεις ακόμα και στους φίλους του. Εκείνη υπέμενε αγόγγυστα τα πάνδεινα, φροντίζοντας, αγαπώντας και υπακούοντας τον Αντωνάκη της. Στην κηδεία κάποιου φίλου του, ο Αντώνης υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να συστήσει την Ελένη στους φίλους του. Οι σύζυγοι των τελευταίων εκτιμούν αμέσως τα προσόντα της Ελένης. Όλοι τώρα πιέζουν τον Αντώνη να παντρευτεί το χρυσό κορίτσι, πράγμα που γίνεται.

Αμέσως μετά το γάμο, ο Αντώνης διαπιστώνει ότι, τώρα, η Ελένη έχει παρασχεθεί. Δεν είναι αυτή που ήταν, πράγμα που τον εξοργίζει πολύ και τον κάνει να θέλει τη διάλυση του γάμου. Η Ελένη ζητάει μεν διαζύγιο αλλά αρνείται να δεχτεί την πλουσιοπάροχη διατροφή που της επιδικάζουν τα δικαστήρια. Μετά από αρκετά χρόνια, οι δύο πρώην σύζυγοι ξανασυναντιούνται στο παλιό τους σπίτι, το οποίο τώρα κατεδαφίζεται προκειμένου να δοθεί αντιπαροχή για ανέγερση πολυκατοικίας. Οι αναμνήσεις τούς κατακλύζουν αναπάντεχα κι αποφασίζουν να δώσουν στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία.

Βραβείο Σκηνοθεσίας Φεστιβάλ Σικάγου 1965

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βερολίνου 1965

ERTFLIX – «Αποχαιρετισμός στο Μάρω Κοντού»

Από σήμερα, Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

«Οικογένεια Χωραφά» (1968)

Ο Παντελής και η Μαρίκα φέρνει στον κόσμο το δέκατο παιδί τους, και προσπαθούν μετά να μπουν τα μέσα για να ζήσουν την πολυμελή τους οικογένεια. Τα πράγματα όμως γίνονται εξαιρετικά δύσκολα, όταν η Μαρίκα γεννάει τρίδυμα και το ζευγάρι αναγκάζεται να σκεφτεί την υιοθεσία ενός τουλάχιστον παιδιού τους.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Κώστας Ασημακόπουλος

Ηθοποιοί: Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάρω Κοντού, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τάκης Μηλιάδης, Βίλμα Κύρου, Ρίτα Μουσούρη, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Κώστας Παπαχρήστος, Τηλέμαχος Εμμανουήλ, Νίκος Χατζηθεώνορου Κατσαρής , Αλέκα ​​Μακρή, Βασίλης Καΐλας, Βαγγέλης Καζάν

«Μια Απίθάνη Γιαγιά» (1991)

Η Τζένη, μια ώριμη αλλά δυναμική γυναίκα με παιδιά κι εγγόνια, δεν το βάζει κάτω και ανοίγει ένα καλλιτεχνικό γραφείο στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου μένει με το σπίτι της. Απ' αυτό το γραφείο παρελαύνουν κάθε είδους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, ταχυδακτυλουργοί και ζογκλέρ και μπλέκουν με τις προσωπικές και οικογενειακές της υποθέσεις.

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Σενάριο: Χρήστος Δοξαράς

Ηθοποιοί: Μάρω Κοντού, Νίκος Βανδώρος, Καίτη Λαμπροπούλου, Βαγγέλης Πρωτόπαππας, Γιώργος Κάππης, Μαρία Μαρμαρινού, Κώστας Χαλκιάς, Δημήτρης Λιάγκας, Μίνα Νεγρεπόντη, Κωνσταντινούπολη Μάνος Παντελίδης, Μαρίνα Ευγενικού, Τάκης Βλαστός, Βασιλεία Καβούκα, Θεόφιλος Βανδώρος, Μιλτιάδης Παντούδης, Αιμιλία Παγώνα, Φόνη Δούκα, Βασίλης Λαζαρίδης, Θάνος Γκερμπεσιώτης, Jacqueline Bethia, Μέλπω Ζαροΐνη, Τζαρόκω, Φρύνη Αρβανίτη, Φραντζέσκα Αλεξάνδρου, Νικόλ Κοκκίνου, Νότα Παρούση, Θόδωρος Δημήτριεφ, Τζίμης Μακούλης

«Το Θέατρο της Δευτέρας – Ψηλά τα Χέρια» (1985)

Στην Κηφισιά, το 1954, η Ρίτα (Πεγκυθακοπούλου), η κόρη της Δέσπως (Μάρω Κοντού) και του Πολύκαρπου (Τώνης Γιακωβάκης), αρνήθηκε να γνωρίσει τον υποψήφιο γαμπρό Καραμάνο (Βασίλης Ανδρεόπουλος), λόγω μεγάλης ηλικιακής διαφοράς. Κλείστηκε στο δωμάτιό της, παρά τις παρεμβάσεις της Κατερίνας (Βίνα Παπαδοπούλου) και της Μάρθας (Μαίρη Ραζή). Κατά τη διάρκεια της νύχτας εισήλθε στο δωμάτιο άγνωστος άνδρας (Γιάννης Βούρος), ο οποίος συστήθηκε ως διαρρήκτης με το ψευδώνυμο «Πατατράκας». Ισχυρίστηκε ότι έχει εμπλοκή σε διαρρήξεις και σε έναν φόνο. Παρόντες στο σπίτι ήταν ο Μάρκος (Χρήστος Δοξαράς) και ο Αντώνης (Βύρων Πάλλης). Αργοτερα, η οικογενεια οτι ο ηλικιωμένος επισκέπτης δεν ήταν ο μνηστήρας αλλά εκπρόσωπος του πραγματικού ενδιαφερόμενου. Ο «Πατατράκας» αποδείχθηκε ότι ήταν ο γιος του Καραμάνου, ο οποίος χρησιμοποίησε προσποιητή ταυτότητα και σκηνοθετημένη είσοδο για να γνωρίσει τη Ρίτα.

Σκηνοθεσία: Πωλ Σκλάβος

Συγγραφέας: Δημήτρης Γιαννουκάκης

Ηθοποιοί: Μάρω Κοντού, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Τώνης Γιακωβάκης, Μαίρη Ραζή, Χρήστος Δοξαράς, Βύρων Πάλλης, Γιάννης Βούρος, Βασίλης Ανδρεόπουλος

«Προσωπικά»: Μάρω Κοντού-Γιώργος Κωνσταντίνου (2021)

Η Ενημερωτική εκπομπή με την δημοσιογράφο Έλενα Κατρίτση που παρουσιάζει, μέσα από συνεντεύξεις, ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες και υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη. Το «χρυσό ζευγάρι» του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρω Κοντού και Γιώργος Κωνσταντίνου, μιλούν για τη σχέση τους και τη γνώση τους στη μουσική θεατρική παράσταση «Οδός Ονείρων», σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, που άφησε εποχή.

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Έλενα Κατρίτση

Σκηνοθεσία: Κώστας Γρηγοράκης

«Στούντιο 4»: Συνέντευξη με τη Μάρω Κοντού (2022)

«Στούντιο 4», το πιο πλούσιο και ξεχωριστό μαγκάζινο της ελληνικής τηλεόρασης Ενημέρωση για θέματα που απασχολούν, άνθρωποι που αγαπάμε και αξίζει να γνωρίσουμε, κουβέντες που μας εμπνέουν να επιλέγουμε στη ζωή μας τη χαρά και την αισιοδοξία, προτάσεις για μικρές απολαύσεις της. καθημερινότητας, συνθέτουν το περιεχόμενο της εκπομπής. Σε αυτό το επεισόδιο, η Μάρω Κοντού κάθεται στον καναπέ του «Στούντιο 4».

«CINE NOSTALGIA / Σινε Νοσταλγία»: Μάρω Κοντού (2006)

Η Νοσταλγία είναι ο πόθος για επιστροφή στην πατρίδα αλλά και η ανάμνηση ευχάριστων στιγμών. Το «Σινέ Νοσταλγία» τα παίζει όλα: επιστροφή στην πατρίδα του χθες, η Ελλάδα που αγάπησε μέσα από το πανί του Ελληνικού κινηματογράφου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η Μάρω Κοντού ξετυλίγει το νήμα της ζωής της, μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια στο Κουκάκι, την απώλεια του πατέρα της και τις σπουδές της στον χορό.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Μαρία Μπαλοδήμου

Σκηνοθεσία: Τάκης Βουγιουκλάκης, Έλενα Αγγελοπούλου

«Το Καλλιτεχνικό Καφενείο»: Γυναίκες Πρωταγωνίστριες – Μαίρη Χρονοπούλου, Μάρω Κοντού (1985)

Σειρά ψυχαγωγικών εκπομπών που αναπαριστά την ατμόσφαιρα ενός ελληνικού καφενείου με παρουσιαστές τον ηθοποιό Βασίλη Τσιμπιλίκα, τον συνθέτη και μαέστρο Μίμη Πλέσσα και τον σκηνοθέτη Φέρρη και καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Κεντρικές καλεσμένες της εκπομπής οι ηθοποιοί Μάρω Κοντού και Μαίρη Χρονοπούλου. Στην αρχή της εκπομπής οι καλεσμένες συζητούν με τον Τσιμπιλίκα και τον Φέρρη για τις κοινές εμπειρίες τους στο θέατρο, στα παρασκήνια και στις κοινωνικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους, αλλά και για την προσωπική τους ζωή. Στη συνέχεια και συνοδεία πιάνου από τον Πλέσσα, οι καλεσμένες τραγουδούν το «Καμινέμος» των Τρίο Λος Πάντσος, το τάγκο «Μαύρη Φορντ» σε στίχους και μουσική Μάνου Χατζιδάκη, το «Καμαρούλα μια σταλιά» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσσα.

Παρουσίαση: Βασίλης Τσιβιλίκας, Μίμης Πλέσσας, Κώστας Φέρρης

Τηλεσκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας