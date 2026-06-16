Στο στούντιο της εκπομπής φιλοξενούνται η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Περικλής Κανάρης, με αφορμή το «Near & Far – Kastellorizo International Festival».

Η εβδομαδιαία εκπομπή του ERT COSMOS «Ρίζες Abroad», με τον Προκόπη Αγγελόπουλο και τη Νατάσα Βησσαρίωνος, έρχεται με νέο επεισόδιο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 16:00 ώρα Ελλάδας, φέρνοντας στο προσκήνιο ανθρώπους και πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανή την ελληνική παρουσία πέρα από τα σύνορα. Στο στούντιο της εκπομπής φιλοξενούνται η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Περικλής Κανάρης, με αφορμή το «Near & Far – Kastellorizo International Festival». Το διεθνές φεστιβάλ, που είναι αφιερωμένο στον Ελληνισμό της Διασποράς, προετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο Καστελλόριζο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής και του πολιτισμού ως κοινού σημείου αναφοράς για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.

Η εκπομπή συνδέεται, επίσης, με την Κοπεγχάγη, όπου η Ελίνα Σταματάτου, Δρ. Αρχαιολογίας και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας, παρουσιάζει όλα όσα έγιναν στο 1ο Φεστιβάλ Πολιτιστικών Ομάδων της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας, ένα πολιτιστικό τριήμερο αφιερωμένο στις ελληνικές παραδόσεις και τη συλλογική δράση της Ομογένειας.

Ακόμη, οι «Ρίζες Abroad» παρουσιάζουν τη μουσική πορεία της διεθνούς φήμης σοπράνο Βάσιας Αλάτη, που ζει στη Βιέννη. Με αφετηρία τη Γλυφάδα και το Ωδείο Αθηνών, η Βάσια Αλάτη κατέκτησε τον κόσμο της όπερας με τη φωνή της.

Επίσης, καλεσμένος στο στούντιο είναι ο Νίκος Καστρινάκης, πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και πρόεδρος του παραρτήματος του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο επικείμενο παγκόσμιο συνέδριο των Κρητών στα Χανιά, καθώς και στις επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τέλος, η εκπομπή ταξιδεύει στο Παρίσι, όπου η τραγουδοποιός, μουσικός και ερμηνεύτρια Κατερίνα Φωτεινάκη παρουσιάζει το Ατελιέ Ελληνικού Τραγουδιού. Ένα ξεχωριστό εγχείρημα της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων μέσα από το οποίο οι Γάλλοι τραγουδούν ελληνικά και γνωρίζουν την Ελλάδα μέσα από τα τραγούδια της.

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Προκόπης Αγγελόπουλος, Νατάσα Βησσαρίωνος

Σκηνοθεσία: Νίκος Νιέρης

Βοηθός αρχισυντάκτη: Δάφνη Σκαλιώνη

Δημοσιογραφική ομάδα: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Δημητρακάκος

Παραγωγή: Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού