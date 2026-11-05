Η ζώνη Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου του ERT COSMOS συνεχίζεται τον Νοέμβριο με τη θεματική «Ζωές σε καιρούς αλλαγής».

Κάθε Παρασκευή του μήνα, στις 23:00 ώρα Ελλάδας, τέσσερις ξεχωριστές ελληνικές ταινίες φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας και της κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα από ιστορίες που διατρέχουν τον πόλεμο, την παιδική ηλικία, τις προσωπικές αναζητήσεις και τις κοινωνικές προκαταλήψεις.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00 ώρα Ελλάδας

«Φωτογράφοι»



Δραματική ταινία, παραγωγής 1998

Σκηνοθεσία: Νίκος Κούνδουρος

Σενάριο:Νίκος Κωνσταντάρας, Νίκος Κούνδουρος

Πρωταγωνιστούν:Μιχάλης Κομνηνός, Κατερίνα Παυλάκη, Βασίλης Λάγγος, Μάνος Βακούσης, Λαρίσα Βέργου, Βαγγέλης Μουρίκης, Θήβη Μεγάλου, Ντίντι Μ. Φαντούλ

Υπόθεση: Σε μια τριτοκοσμική χώρα όπου μαίνεται εμφύλια σύρραξη, μια ομάδα φωτογράφων ακολουθεί ένα μισθοφόρο πολέμαρχο, του οποίου οι άντρες σπέρνουν την καταστροφή και τον όλεθρο σε εχθρούς αλλά και σε αθώους ανθρώπους.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00 ώρα Ελλάδας

«Ακροβάτες του κήπου»

Δραματική κομεντί, παραγωγής 2001

Σενάριο- σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας

Παίζουν: Θέμις Μπαζάκα, Χρήστος Νομικός, Έρση Μαλικένζου, Βάνα Ραμπότα, Γιώτα Φέστα, Γιώργος Μαρίνος, Νένα Μεντή, Αθηνά Παππά, Μηνάς Χατζησάββας, Παττής Κουτσάφτης, Γιώργος Σουξές, Νίκος Ζωιόπουλος, Δώρα Μασκλαβάνου

Υπόθεση: Καλοκαίρι του 1974 στην Ελευσίνα. Ο Ααρών, ο Στέλιος, ο Άκης, ο Γαλανός και ο Βέροιος είναι μια παρέα παιδιών γύρω στα 11. Είναι οι «Ακροβάτες του κήπου». Τα σχολεία είναι κλειστά. Τα παιδιά περνούν τον χρόνο τους με παιχνίδια, μικροδουλειές, βόλτες με τα ποδήλατα. Το παιχνίδι είναι η ίδια τους η ζωή. Σ’ αυτό διοχετεύουν τη σωματική τους ενέργεια και όλη τη φαντασία. Η παρέα παίζει και εξασκείται σε μια μεγάλη δεξαμενή ύδρευσης. Σ’ αυτή την πόλη, σ’ αυτή τη γειτονιά, ο Ααρών ζει το σημαντικότερο καλοκαίρι της ζωής του. Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.

Στα μάτια των «Ακροβατών του κήπου» τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία συγχέονται δραματικά αλλά και κωμικά. Οι αισθήσεις δεν έχουν χαλιναγωγηθεί από τη λογική. Τα παιδιά είναι παιδιά. Μεγαλώνουν, μαθαίνουν τη ζωή, προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν τον εαυτό τους λίγο πριν μπουν στον κόσμο των μεγάλων. Δεν υποψιάζονται ότι ο κόσμος των μεγάλων, με τους έρωτες, τα πάθη, τις προκαταλήψεις και τις «κατάρες» του, θα σφράγιζε την ίδια τους τη μοίρα.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00 ώρα Ελλάδας

«Θερμοκήπιο»

Δραματική ταινία, παραγωγής 1985

Σενάριο-σκηνοθεσία: Βαγγέλης Σερντάρης

Παίζουν: Τάσος Χαλκιάς, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Γιώργος Παρτσαλάκης, Χρήστος Δακτυλίδης, Μισέλ Βάλεϊ, Γιάννης Κυριακίδης

Υπόθεση: Ο Στέλιος Λεμπενιώτης κάνει τη διδακτορική διατριβή του στα Νομικά στη Γερμανία, αλλά επιστρέφοντας στην Ελλάδα δεν κατορθώνει να πάρει θέση υφηγητή στο Πανεπιστήμιο, όπως προσδοκούσε, και έτσι αναγκάζεται να εργαστεί σ’ ένα δικηγορικό γραφείο του Ξενάκη. Ο Στέλιος, που είχε συμμετάσχει ενεργά στους φοιτητικούς αγώνες ενάντια στη δικτατορία, τώρα πρέπει να αποφασίσει και για το προσωπικό μέλλον του, αλλά βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Η μία είναι η Μαριάννα, συμμαζεμένη κοπέλα που ζει απομονωμένη, καλλιεργώντας ένα θερμοκήπιο που κληρονόμησε από το θείο της. Η άλλη είναι η σύζυγος του Ξενάκη, η Λένα, αεράτη αστή, οικονομικά ανεξάρτητη, ώριμη κι απαιτητική. Η Μαριάννα βλέπει ένα νέο άνοιγμα στη ζωή της με τον Στέλιο, που ήταν και παλιότερα εραστής της, αλλά αυτός τη διαψεύδει πλήρως, διότι όταν μένει έγκυος της λέει πως δεν υπάρχει λόγος να κρατήσει το παιδί. Η Λένα από την άλλη, βοηθά τον Στέλιο να στήσει δικό του γραφείο, αλλά ούτε κι αυτή καταφέρνει να τον εντάξει στον κόσμο της και να τον κατακτήσει ολοκληρωτικά. Αυτό που μένει είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και η αβεβαιότητα που κυριαρχούν, τόσο στον κοινωνικό περίγυρο όσο και στην καρδιά του Στέλιου.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00 ώρα Ελλάδας

«Ακαδημία Πλάτωνος»



Κοινωνική ταινία, παραγωγής 2009

Σενάριο: Αλέξης Καρδαράς, Φίλιππος Τσίτος

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Μαρία Ζορμπά, Αναστά Κοζντινέ, Τιτίκα Σαριγκούλη, Γιώργος Σουξές, Κωνσταντίνος Κορωναίος, Παναγιώτης Σταματάκης

Υπόθεση: Ο Σταύρος, ο ιδιοκτήτης ενός συνοικιακού ψιλικατζίδικου, σηκώνει κάθε πρωί τα ρολά, κρεμάει τις αθλητικές εφημερίδες και τακτοποιεί μερικές καρέκλες, στις οποίες θα περάσει το υπόλοιπο της ημέρας μαζί με τους φίλους του. Την περιφρούρηση αυτής της ρουτίνας αναλαμβάνει ο Πατριώτης, ο σκύλος ενός φίλου, πρόθυμος να γαυγίσει όποιον Αλβανό πλησιάσει, ενόσω η μητέρα του Σταύρου λαγοκοιμάται ήσυχα στην πολυθρόνα της. Ώσπου, η γηραιά κυρία, που βρίσκεται στα πρόθυρα του Αλτσχάιμερ, πέφτει στην αγκαλιά ενός Αλβανού εργάτη αποκαλώντας τον «Γιέ μου» στα αλβανικά!