Από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00, ο σταθμός εντάσσει στο πρόγραμμά του τις παραγωγές «Το τελευταίο νησί», «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» και τον πρώτο κύκλο της σειράς «Έρημη Χώρα».

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, το ERT COSMOS μεταδίδει για πρώτη φορά τρεις σειρές ελληνικής μυθοπλασίας της ΕΡΤ, από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας). Στη σειρά «Το τελευταίο νησί», ένας νεαρός γιατρός προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν του σε ένα ακριτικό νησί.

Η σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» ακολουθεί τη νεανική ζωή της κορυφαίας υψιφώνου και την αναζήτηση της αγάπης που θα την αγαπήσει γι’ αυτό που είναι. Στην «Έρημη Χώρα», μια κοινωνική λειτουργός παλεύει να προστατεύσει ένα ορφανό κορίτσι και έρχεται αντιμέτωπη με τον πεισματάρη παππού του. Τρεις διαφορετικές ιστορίες γύρω από την οικογένεια, την απώλεια και τις δεύτερες ευκαιρίες.

«Το τελευταίο νησί»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας)

Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη

«Η Μαρία που έγινε Κάλλας»

Κάθε Τετάρτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας)

Παρακολουθούμε τη Μαρία μέσα από τη σχέση της με τα βασικά πρόσωπα της νεανικής ζωής της: τη μητέρα της, την Ισπανίδα δασκάλα της, τον βαρύτονο εραστή της, την πιανίστρια αδελφή της, τον Γερμανό μαέστρο. Όμως, καθένας από αυτούς, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της, έχει άλλα σχέδια για εκείνη.

Μ’ ένα ταξίδι ανάμεσα στην αγάπη και στην αιωνιότητα, η Μαρία ψάχνει κάποιον που θα την αγαπήσει γι’ αυτό που είναι, χωρίς όρους ή απαιτήσεις. Η έλλειψη αγάπης αποτελεί την κινητήρια δύναμη, ώστε να αναπτύξει το ταλέντο της και να καλλιεργήσει τη μοναδική φωνή της, που αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο για την όπερα παγκοσμίως, ακόμη και σήμερα.

Η σειρά βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών από το βιβλίο «Η άγνωστη Κάλλας» του ιστορικού Νικόλα Πετσάλη-Διομήδη.

Σενάριο (head–writer)-σκηνοθεσία: Όλγα Μαλέα

Σεναριογράφοι: Απόστολος Αλεξόπουλος, Βαγγέλης Νάσης, Πένυ Φυλακτάκη, Μανίνα Ζουμπουλάκη

Παίζουν: Ελένη Ράντου (Λίτσα, μητέρα της Μαρίας), Ρένια Λουιζίδου (Ελβίρα, Ισπανίδα δασκάλα), Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου (πρωτοεμφανιζόμενη λυρική σοπράνο και φοιτήτρια υποκριτικής, στον ρόλο της Μαρίας), Demy Παπαδέα (Τζάκι, αδελφή της Μαρίας), Κάρμεν Ρουγγέρη (Φρόσω, γιαγιά της Μαρίας), Ιωάννης Παπαζήσης (Μαγκλιβέρας, βαρύτονος, εραστής της Μαρίας), Μάξιμος Μουμούρης (Μπόντμαν, Γερμανός αρχαιοκάπηλος), Χάρης Μαυρουδής (Μάριο Μπονάλτι, Ιταλός αξιωματικός, θαυμαστής της Μαρίας)

«Έρημη Χώρα» – Α′ κύκλος

Κάθε Πέμπτη, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας)

Όταν η Εύα, μια 11χρονη Ελληνορουμάνα που έχει πρόβλημα με την ομιλία, χάνει την ίδια μέρα και τους δυο της γονείς σε δυστύχημα, ο Λουκάς, ο ερημίτης ρατσιστής παππούς της που δεν την έχει δει ποτέ, είναι ο μόνος συγγενής της που μπορεί να αναλάβει την κηδεμονία της, αλλά εκείνος την αρνείται πεισματικά.

Την άγνωστη τύχη της Εύας αναλαμβάνει τότε η Μαρίνα, μια 40χρονη κοινωνική λειτουργός με διαλυμένη οικογένεια, που αποφασίζει να παλέψει με τον Λουκά και το παρελθόν του, αναγκάζοντας έτσι εκείνον αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά τη σωτηρία τους.

Σενάριο-σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Παίζουν: Γιώργος Κέντρος (Λουκάς), Δανάη Σκιάδη (Μαρίνα), Γιώργος Καραμίχος (Μάνος), Άννα Μαρία Μαρινάκη (Εύα), Νίκος Αρβανίτης (Στέλιος), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Χριστίνα), Γιώργος Γιαννόπουλος (Σερίφης), Χρήστος Κοντογεώργης (Μάρκος), Αλεξία Σαπρανίδου (Σοφία), Στέλιος Ξανθουδάκης (Χρήστος), Κίττυ Παϊταζόγλου (Στέλλα), Δημήτρης Αριανούτσος (Ανδρέας), Κωνσταντίνος Μαγκλάρας (Στράτος) και οι Ρουμάνοι ηθοποιοί Stefania Marola (Ντανιέλα), Carmen Ionescu (Ελένα), Mihai Dinvale (Βλαντ)