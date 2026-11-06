Τέσσερα ξεχωριστά ελληνικά ντοκιμαντέρ μάς ταξιδεύουν σε ιστορίες ανθρώπων, τόπους, αναμνήσεις και παραδόσεις που κρατούν ζωντανό το αποτύπωμα μιας εποχής

Η ζώνη Ελληνικού Ντοκιμαντέρ του ERT COSMOS παρουσιάζει τον Νοέμβριο το αφιέρωμα «Ψηφίδες Νεοελληνικής Μνήμης: Από το προσωπικό στο συλλογικό». Κάθε Σάββατο του μήνα, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), τέσσερα ξεχωριστά ελληνικά ντοκιμαντέρ μάς ταξιδεύουν σε ιστορίες ανθρώπων, τόπους, αναμνήσεις και παραδόσεις που κρατούν ζωντανό το αποτύπωμα μιας εποχής. Από τα λαϊκά παραμύθια και τις οικογενειακές μνήμες έως τον κόσμο του Γιώργου Σεφέρη και τις ιδιαίτερες ανθρώπινες ιστορίες της σύγχρονης Αθήνας, κάθε ταινία μάς προσφέρει μια διαφορετική ματιά στην ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό της, συνδέοντας μικρές προσωπικές ιστορίες με τη μεγάλη συλλογική μας μνήμη.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 στις 22:00 (Ώρα Ελλάδας)

«Πανελλήνιον» (2023)

Μια ιστορία φαντασμάτων για την εμμονή, τη μοναξιά και την τρέλα, σε ένα σκακιστικό καφενείο στο κέντρο της Αθήνας. Μια ιστορία για το Πανελλήνιον, ένα καταφύγιο για ανθρώπους που ασφυκτιούν στην καθημερινότητά τους, που απεχθάνονται τις συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας και αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν σε αυτές.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Σπύρος Μαντζαβίνος, Κώστας Αντάραχας

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στις 22:00 (Ώρα Ελλάδας)

«Πέρασα κι Εγώ από Κει κι Είχα Παπούτσια από Χαρτί» (2014)

Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Γιαγιάδες και παππούδες, λαϊκοί παραμυθάδες της ελληνικής υπαίθρου αφηγούνται στον κινηματογραφικό φακό παραμύθια και ιστορίες με τρόπο άμεσο και παραστατικό, με φρεσκάδα και χιούμορ. Μια ταινία για τους τελευταίους, ίσως, ανθρώπους της αγροτικής ζωής μέσα στους οποίους είναι ακόμα ζωντανός ο απόηχος αιώνων προφορικής αφήγησης. Παραμύθια του κάμπου και των βουνών. Παραμύθια για πάντα. Ένα ντοκιμαντέρ που το Πανεπιστήμιο Χάρβαντ των ΗΠΑ συμπεριέλαβε στη συλλογή του με ταινίες από όλο τον κόσμο, ώστε να χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σενάριο: Βασίλης Λουλές, Κώστας Μαχαίρας

Σκηνοθεσία: Βασίλης Λουλές

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στις 22:00 (Ώρα Ελλάδας)

«Λο» (2025)

Μετά την απώλεια της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο διαμέρισμά της για να τακτοποιήσει τα πράγματά της. Ένα ξεσκαρτάρισμα, όμως, το οποίο τον φέρνει αντιμέτωπο με άγνωστα μυστικά της οικογένειάς του.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Θανάσης Βασιλείου

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στις 22:00 (Ώρα Ελλάδας)

«Ημερολόγια Καταστρώματος» ( 2001)

Ένα ταξίδι στην ποίηση και τη σκέψη του Γιώργου Σεφέρη. Οι περιπλανήσεις ενός ακάματου ταξιδιώτη σε τόπους, κείμενα, μουσικές, ταινίες, ανθρώπους, διαδοχικές επιστρώσεις εμπειρίας που σωρεύονται σ’ ένα πλούσιο υπέδαφος από σημαντικά και ασήμαντα πριν μεταγραφούν σε αυτή την άλλη γλώσσα, την Ποίηση. Ένας εργάτης της γλώσσας ορκισμένος εχθρός των υψηλότονων ρητορικών σχημάτων και της συναισθηματικής εκμετάλλευσης, εραστής της δουλειάς και του λιτού, ένας μανιακός χειροτέχνης της γραφής. «Πελεκώντας τον εαυτό μας, έτσι γράφουμε», μια φράση του Σεφέρη που δείχνει ανάγλυφα τη συχνά μακρόχρονη και εξαιρετικά επίπονη Οδύσσεια της δημιουργίας.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος