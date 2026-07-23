Eντυπωσιακά ρεκόρ σε τηλεθέαση, ERTFLIX, Social Media και εμπορική εκμετάλλευση

Το Μουντιάλ 2026 καθήλωσε το κοινό της Ελλάδας που για 38 ημέρες συντονίστηκε με την ΕΡΤ σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, αλλά και διαδικτυακά, για να παρακολουθήσει τη μετάδοση των 104 κορυφαίων αγώνων, τις αθλητικές εκπομπές με την ανάλυση των ματς και το αποκλειστικό παρασκήνιο, καθώς και το πρωτογενές περιεχόμενο μέσα κι έξω από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής που ανέβαινε σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες και τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα Social Media.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΕΡΤ με μια ολοκληρωμένη 360ο στρατηγική προσέγγισε το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στο κοινό.

Από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου, η δημόσια τηλεόραση προσέφερε πλήρη κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιστρατεύοντας όλο το δημοσιογραφικό και το τεχνικό της επιτελείο, που ανταποκρίθηκε στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ, γεγονός που αποτυπώθηκε στα πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, στις εντυπωσιακές θεάσεις στο ERTFLIX και στην αλματώδη ανάπτυξη των λογαριασμών ERT Sports στα Social Media.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του κοινού ήταν ότι περισσότεροι από 7.000.000 διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό κάποιον από τους 104 αγώνες, ενώ κάθε ματς παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 387.000 τηλεθεατές! Συνολικά οι 104 αναμετρήσεις σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 21,8% στο σύνολο του κοινού και 23,5% στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών). Στο ανδρικό κοινό ο αντίστοιχος μέσος όρος άγγιξε το 30,8%, ενώ στους άνδρες 18-34 ετών, εκτοξεύτηκε στο 37,2%.

Όπως είναι αναμενόμενο, το ενδιαφέρον του κοινού αυξανόταν όσο η διοργάνωση προχωρούσε. Ο Α’ Ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ ο Β’ Ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας-Αργεντινής εκτινάχθηκε στο 51,7%! Ο Μικρός Τελικός μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 32,8%. Κορυφαία στιγμή ήταν φυσικά ο Τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, που σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ τηλεθέασης δεκαετίας σε Τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι θεάσεις των αγώνων μέσω του ERTFLIX που εκτός από την απευθείας μετάδοση μέσω των γραμμικών καναλιών, προσέφερε και τη δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων ματς μέσω του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats, με λήψεις από τέσσερις κάμερες και με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι θεάσεις live και on demand στο ERTFLIX ξεπέρασαν τις 14.800.000.

Πέρα από την απευθείας μετάδοση των αγώνων, η ΕΡΤ προσέφερε πλήρη κάλυψη του Μουντιάλ μέσα από τις αθλητικές εκπομπές που μετέδιδε καθημερινά, με ανάλυση, ρεπορτάζ και αποκλειστικό παρασκήνιο από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Περισσότεροι από 5.700.000 διαφορετικοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό τις αθλητικές εκπομπές «Ώρα Μουντιάλ» με τους δημοσιογράφους Περικλή Μακρή, Παναγιώτη Κουλουμπή και Χριστίνα Βραχάλη, καθώς και με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκη Φύσσα, Ντέμη Νικολαΐδη και Νίκο Νταμπίζα.

Εξίσου εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις της ΕΡΤ στα Social Media, καθώς οι λογαριασμοί σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube παρουσίασαν εκρηκτική ανάπτυξη, με 159 εκατομμύρια προβολές, υπερτριπλασιασμό των ακολούθων και πάνω από 3,4 εκατ. αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο που αναρτήθηκε.

Με ξεχωριστό, original περιεχόμενο, η ΕΡΤ έπαιξε… μεγάλη μπάλα και στο YouTube, παρουσιάζοντας συνολικά 102 βίντεο από τις τέσσερις ειδικές εκπομπές που δημιούργησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αθροιστικά οι προβολές των βίντεο έφτασαν τα 5,63 εκατομμύρια.

Εκτός από τις σειρές στο YouTube, οι λογαριασμοί ERT Sports σε Facebook, Instagram και TikTok προσέφεραν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για το Μουντιάλ, με πλούσιο πρωτογενές περιεχόμενο, παραλειπόμενα των αγώνων και αποκλειστικά στιγμιότυπα. Μέχρι και τις 20 Ιουλίου, το περιεχόμενο του ERT Sports στο Facebook κατέγραψε 102 εκατ. προβολές και 1,3 εκατ. αλληλεπιδράσεις! Στο Instagram, οι προβολές άγγιξαν τα 45,4 εκατ., οι αλληλεπιδράσεις τα 2 εκατ. Στο TikTok, τέλος, τα βίντεο του λογαριασμού @ertsports_official ξεπέρασαν τις 6,1 εκατ. προβολές.

Το Μουντιάλ 2026 κάλυψε και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, μεταδίδοντας για πρώτη φορά 24ωρο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου κινήθηκε φυσικά και το ενημερωτικό κανάλι ΕΡΤnews, με τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων να μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Συνεχή ενημέρωση προσέφεραν, τέλος, και τα ενημερωτικά sites της δημόσιας τηλεόρασης, ertnews.gr και ertsports.gr.

Η ολοκληρωμένη στρατηγική κάλυψης του Μουντιάλ 2026 από την ΕΡΤ, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εμπορική αξιοποίηση, απέδωσε τα μέγιστα για τη δημόσια τηλεόραση, καθώς από την εμπορική εκμετάλλευση του Παγκοσμίου Κυπέλλου απορρόφησε ποσό ρεκόρ ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ από τη διαφημιστική αγορά. Με σεβασμό στους φορολογούμενους, η ΕΡΤ προσέφερε δωρεάν σε όλους τους Έλληνες τη δυνατότητα να απολαύσουν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.