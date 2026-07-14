Οι διακρίσεις αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση της σταθερής επένδυσης της ΕΡΤ στους Έλληνες δημιουργούς .

Η ΕΡΤ συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό της ρόλο στη στήριξη του ελληνικού κινηματογράφου, με δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις για συμπαραγωγές της.

Η πρώτη αφορά το Βραβείο Σκηνοθεσίας που απέσπασε ο Ευθύμης Kosemund-Σανίδης στο διαγωνιστικό τμήμα Proxima του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι για την ταινία «Ένας Ολόκληρος Άνθρωπος Σχεδόν».

Παράλληλα, «ο Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο», η νέα μικρού μήκους ταινία του Σταύρου Μαρκουλάκη που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ της ΕΡΤ, επιλέχθηκε για το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Orizzonti του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση της σταθερής επένδυσης της ΕΡΤ στους Έλληνες δημιουργούς και της δυναμικής παρουσίας των συμπαραγωγών της, στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.