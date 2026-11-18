Διαθέσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα ERT εcho είναι το νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Mic@2o», όπου η Ελληνίδα επιστήμονας μιλά στη Μικαέλα Θεοφίλου για την προσωπική της διαδρομή, την έρευνά της στην αναγέννηση χόνδρου μέσω βλαστοκυττάρων και τη θέση των γυναικών στον χώρο της επιστήμης.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00, η Μικαέλα Θεοφίλου υποδέχεται την Αντωνία Φογκτ στο Mic@2o, στις «Ιστορίες Γυναικείας Ενδυνάμωσης» του Δεύτερου Προγράμματος.

Η Ελληνίδα ερευνήτρια Αντωνία Φογκτ, μοιράζεται την πορεία της από τη μητρότητα στα 17 της χρόνια έως το Πανεπιστήμιο του Cambridge και τη διάκρισή της στη λίστα Forbes “30 Under 30 Greece 2024” για το ερευνητικό της έργο στην αναγέννηση χόνδρου μέσω βλαστοκυττάρων και βιοπληροφορικής.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Mic @2o Δεύτερο», η Αντωνία Φογκτ αναφέρεται στην έρευνά της στην αναγεννητική ιατρική και στη σημασία της ενίσχυσης των γυναικών σε ανδροκρατούμενους επιστημονικούς τομείς.

Το podcast είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ERT εcho από σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 12:00.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ert echo. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν.

Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7



