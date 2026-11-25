Η Μικαέλα Θεοφίλου, μέσα από το podcast του ERT εcho «Mic@2o» «Ιστορίες Γυναικείας Ενδυνάμωσης», επιχειρεί να φωτίσει την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας: τη γυναικοκτονία.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 54/134, σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00, η Μικαέλα Θεοφίλου, μέσα από το podcast του ERT εcho «Mic@2o» «Ιστορίες Γυναικείας Ενδυνάμωσης», επιχειρεί να φωτίσει την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας: τη γυναικοκτονία.

Οι 17 γυναίκες της ηχητικής αφήγησης είναι θύματα γυναικοκτονιών στην Ελλάδα μέσα στο 2026, με βάση τη σχετική καταγραφή του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία (European Observatory on Femicide – EOF).

Αυτή τη φορά, οι καλεσμένες του podcast είναι γυναίκες που δεν έχουν πια φωνή. Η Μικαέλα Θεοφίλου τούς παραχωρεί τον χώρο και τον χρόνο μιας αφήγησης που τους στέρησε η βία. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ζωή που διακόπηκε και μια ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Το podcast κλείνει με μια υπενθύμιση ότι καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνη τη βία: η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ σε περίπτωση άμεσου κινδύνου μπορεί να καλέσει το 100. Υπάρχουν επίσης Συμβουλευτικά Κέντρα που παρέχουν δωρεάν υποστήριξη και καθοδήγηση.

Η σιωπή δεν είναι λύση. Η βοήθεια υπάρχει και πρέπει να είναι προσβάσιμη σε κάθε γυναίκα.

Το podcast είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ERT εcho από σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 11:00.