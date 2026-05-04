Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από την ΕΡΤ, μετά την παραίτηση του διευθυντή του αθλητικού τμήματος του καναλιού, Γιάννη Δάρα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, “με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών“.

“Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΡΤ

“Η ΕΡΤ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αθλητικού τμήματος, η διοίκηση της εταιρείας έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών.

Η ΕΡΤ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας της και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας της”.