Την Τρίτη στις 13:00 η εκπομπή «Ο Μίτος της Αριάδνης» τιμά τον αγώνα των φοιτητών με ένα ξεχωριστό δίωρο αφιέρωμα

Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η «Φωνή της Ελλάδας» τιμά τον αντιδικτατορικό αγώνα με ένα ξεχωριστό δίωρο αφιέρωμα στην εκπομπή «Ο Μίτος της Αριάδνης», μέσα από τη μουσική, την ποίηση και τις ιστορικές μαρτυρίες. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00 (ώρα Ελλάδας), ανήμερα της επετείου, φιλοξενείται στο στούντιο η ερμηνεύτρια και δημιουργός Πολυξένη Καράκογλου. Μαζί με τους μουσικούς Ιβάν-Μάριο Παπούλια και Αλέξανδρο Κούρο, θα ερμηνεύσει ζωντανά δεκατρία τραγούδια που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική μουσική και πολιτική ιστορία.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, 13:00–15:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι ακρόασης

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• Διαδικτυακά, από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho.

• Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

• Στην Ελλάδα, μέσω ψηφιακών ραδιοφώνων DAB+ και από τις τηλεοράσεις, επιλέγοντας «Voice of Greece».

• Δορυφορικά στην Ευρώπη μέσω των δορυφόρων Hotbird 13°E και Hellas Sat 4 (39°E) και στην Αφρική μέσω του Hellas Sat 3 (39°E).