Στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και στο ERTFLIX το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται με τους δύο σπουδαίους τελικούς του Παγκόσμιου Κυπέλλου και όλη η δράση είναι ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ!

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 24:00, η Γαλλία αναμετράται με την Αγγλία στον Μικρό Τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, από τους Τάσο Κολλίντζα και Γιώργο Τραπεζανίδη.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι τηλεθεατές δίνουν ραντεβού με την ΕΡΤ για τον Μεγάλο Τελικό του Μουντιάλ, το εντυπωσιακό σόου στο Ημίχρονο και φυσικά την Απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια ομάδα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Οι δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες του πλανήτη, η Ισπανία και η Αργεντινή, αναμετρώνται στο απόλυτο ντέρμπι, στις 22:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, σε παράλληλη σύνδεση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και μέσω του ERTFLIX και του ψηφιακού καναλιού ERT Mundial Live Stats, με κάλυψη από τέσσερις κάμερες και διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το ματς. Την περιγραφή του αγώνα θα κάνει ο Γιώργος Χαϊκάλης, ενώ σχολιάζει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.

Τα κανάλια της ΕΡΤ θα μεταδώσουν, επίσης, το υπερθέαμα στο Ημίχρονο του Μεγάλου Τελικού, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS θα πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο σόου του Ημιχρόνου που θα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις. Σε αυτή την εντυπωσιακή γιορτή, με την οποία το ποδόσφαιρο και η μουσική ενώνονται, θα συμμετέχει, επίσης, ο Burna Boy που μαζί με τη Σακίρα κυριαρχούν στα παγκόσμια τσαρτ με την απόλυτη επιτυχία «Dai Dai». Το «παρών» θα δώσουν, ακόμη, ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος από τη Βενεζουέλα, Μουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Γκουστάβο Ντουνταμέλ, καθώς και η χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay.

Την ημέρα του Τελικού, η ποδοσφαιρική δράση αρχίζει από νωρίς στην ΕΡΤ, καθώς στις 15:00, στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, η εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Νίκο Νταμπίζα, μας μεταφέρει τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας, με την ανάλυση του Μικρού Τελικού και τις τελευταίες πληροφορίες για τον Τελικό.

Στις 20:00, η εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» στην ΕΡΤ1 και σε παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, μας βάζει σε ρυθμούς Τελικού. Οι Περικλής Μακρής και Παναγιώτης Κουλουμπής, μαζί με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκη Φύσσα και Ντέμη Νικολαΐδη, αναλύουν τα δεδομένα και μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες από τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Οι συνθέσεις, τα πιθανά συστήματα στον αγωνιστικό χώρο, τα προγνωστικά, αλλά και ο παλμός εντός και εκτός γηπέδου, θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση στο στούντιο και στις ζωντανές συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν, επίσης, αποκλειστικά στιγμιότυπα από την Τελετή Λήξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός των δύο Τελικών του Μουντιάλ θα καλύπτει φυσικά και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ενώ συνεχή ενημέρωση θα προσφέρουν και τα sites της Δημόσιας Τηλεόρασης, ertnews.gr και ertsports.gr.